عشرات الجامعات الأميركية توقّع رسالة تندّد بـالتدخّل السياسيّ لإدارة ترامب

عشرات الجامعات الأميركية توقّع رسالة تندّد بـالتدخّل السياسيّ لإدارة ترامب
وجاء في الرسالة "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة، والتدخل السياسي الذي يُهدد التعليم العالي الأميركي".
يأتي ذلك فيما ألغت إدارة الرئيس الأميركي، تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من ألف طالب دولي خلال شهر تقريبا، بما في ذلك طلاب داعمين لفلسطين، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
يأتي ذلك فيما رفعت جامعة "هارفارد" دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قراره بتجميد تمويل فدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لها، في تصعيد جديد للصراع المحتدم بين الطرفين.
وأوضحت الجامعة في دعواها المقدمة، الإثنين، أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن هذه القضية تتعلق بمحاولة الحكومة استخدام التمويل الفدرالي كورقة ضغط للتأثير على قراراتها الأكاديمية.
وأكدت أن الخطوة تمثل تدخلا غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، إلى جانب مخالفتها للقوانين واللوائح الفدرالية".
وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، والتي تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية في سياق الاحتجاجات الطالبية الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتعد هارفارد من أبرز جامعات "رابطة آيفي" التي تضم نخبة المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وقد واجهت، إلى جانب جامعات أخرى، قرارات عقابية من قبل الإدارة الأميركية، أبرزها تجميد المنح الفدرالية، عقب رفضها الانصياع لمطالب الحكومة.
وهدد ترامب بتصعيد الضغط على الجامعة، ملوّحًا بإلغاء إعفائها الضريبي، ومتهماً إياها بـ"نشر الكراهية والبلاهة"، على حد تعبيره. كما هددت إدارته بمنع الجامعة من استقبال طلاب أجانب مستقبلاً، ما لم توافق على إجراء تدقيق شامل في سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف والتوجه السياسي.
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