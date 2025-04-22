عشرات الجامعات الأميركية توقّع رسالة تندّد بـالتدخّل السياسيّ لإدارة ترامب

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- نشرت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية، بينها جامعتا "برينستون" و"براون" المرموقتان، رسالة مشتركة، اليوم الثلاثاء، تُدين "التدخل السياسي" للرئيس دونالد ترامب، في النظام التعليمي.

وجاء في الرسالة "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة، والتدخل السياسي الذي يُهدد التعليم العالي الأميركي".

يأتي ذلك فيما ألغت إدارة الرئيس الأميركي، تأشيرات وإقامات قانونية لأكثر من ألف طالب دولي خلال شهر تقريبا، بما في ذلك طلاب داعمين لفلسطين، حسبما أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، الجمعة.

وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وخلّفت الحرب على غزة أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

يأتي ذلك فيما رفعت جامعة "هارفارد" دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قراره بتجميد تمويل فدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار مخصص لها، في تصعيد جديد للصراع المحتدم بين الطرفين.

وأوضحت الجامعة في دعواها المقدمة، الإثنين، أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس، أن هذه القضية تتعلق بمحاولة الحكومة استخدام التمويل الفدرالي كورقة ضغط للتأثير على قراراتها الأكاديمية.

وأكدت أن الخطوة تمثل تدخلا غير مشروع في استقلال المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، إلى جانب مخالفتها للقوانين واللوائح الفدرالية".

وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد عدد من الجامعات الأميركية الكبرى، والتي تتهمها بالسماح بتصاعد معاداة السامية في سياق الاحتجاجات الطالبية الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتعد هارفارد من أبرز جامعات "رابطة آيفي" التي تضم نخبة المؤسسات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وقد واجهت، إلى جانب جامعات أخرى، قرارات عقابية من قبل الإدارة الأميركية، أبرزها تجميد المنح الفدرالية، عقب رفضها الانصياع لمطالب الحكومة.

وهدد ترامب بتصعيد الضغط على الجامعة، ملوّحًا بإلغاء إعفائها الضريبي، ومتهماً إياها بـ"نشر الكراهية والبلاهة"، على حد تعبيره. كما هددت إدارته بمنع الجامعة من استقبال طلاب أجانب مستقبلاً، ما لم توافق على إجراء تدقيق شامل في سياساتها المتعلقة بالقبول والتوظيف والتوجه السياسي.