رام الله: إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الأبنية الخضراء الثاني منعة وصمود

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - نظم المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمر ومعرض الأبنية الخضراء الثاني، تحت شعار: "صمود ومنعة"، بمدينة رام الله، بحضور ومشاركة واسعة من الخبراء والمختصين بقطاع الأبنية الخضراء، والمسؤولين.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين متتاليين، باعتباره منصة وطنية هامة لمناقشة سبل تعزيز مفاهيم الاستدامة في فلسطين، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتفاقمة، ورغم العدوان المتواصل على شعبنا في قطاع غزة.

ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الرسمية، والمؤسسات والشركات المهتمة بقطاع الأبنية الخضراء وتلك العاملة فيه.

وفي السياق، قال نائب رئيس سلطة جودة البيئة أحمد أبو ظاهر، في كلمته نيابة عن رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن شعار المؤتمر "صمود ومنعة" يعبر عن الجهود الحثيثة المبذولة لبناء مجتمع مستدام يمتلك القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ولا سيما تلك التي تواجهها فلسطين بشكل خاص في ظل شح الموارد البيئية والطبيعية، وتعاظم التحديات الناجمة عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مقدرات شعبنا، وتدميره الممنهج لهذه المقدرات، تبرز الحاجة الملحّة إلى تبنّي نهج الاستدامة كركيزة أساسية للصمود وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف، أن حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على شعبنا في أرجاء الوطن كافة، وخاصة في قطاع غزة، طيلة عام ونصف عام، ألقت خلالها ما يزيد على 85 ألف طن من المواد المتفجرة، وأدت إلى استشهاد ما يقارب 50 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال، ودمرت البنية التحتية وعناصر البيئة كافة.

وتابع: كما أدت إلى تراكم ما يزيد على 48 مليون طن من الركام الملوث بالمواد الخطرة والملوثات العضوية، وانبعاث كميات هائلة من الغازات تقارب 600 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهذا خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العدوان.

وأردف، أن أهداف المؤتمر التي تركز على مبدأ إعادة إعمار قطاع غزة، وعرض القوانين والتشريعات التي تعزز الاستدامة، وكذلك تعزيز مفهوم المنتجات والخدمات والأبنية الخضراء، تأتي متسقة مع رؤية سلطة جودة البيئة ومتصلة بالأهداف الإستراتيجية الخمسة لمسودة إستراتيجية سلطة جودة البيئة عبر القطاعية للأعوام (2025-2027).

وأوصى بضرورة تضمين مفاهيم البناء الأخضر والاستدامة خلال عملية إعادة الإعمار في غزة، ما يقلل الأثر البيئي والتغير المناخي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ويحد من استنزافها.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للأبنية الخضراء سري سعادة، إن شعار المؤتمر هذا العام هو انعكاس دقيق للواقع الفلسطيني الذي نعيشه، هو انعكاس لعقود من التجربة والتحدي والصمود، مضيفا أن الصمود في سياقنا الفلسطيني لا يعني فقط الثبات على الأرض، وإنما يمتد ليشمل تمكين المجتمعات، والحلول المبتكرة في مجالات البناء والمناعة والابتكار، وذلك لإيجاد حلول ذكية محلية بأيدي شباب فلسطينيين، واستثمار مواردنا بأقصى طاقة.

وتابع: "انطلقت رؤيتنا بإيمان عميق بأننا نمتلك الطاقة البشرية المهنية، والإرادة للتحول نحو الاستدامة، ولا ننظر إلى حلول من الخارج بل نعمل عليها محليا، وسنشاهد اليوم نماذج ناجحة من وطننا في المدن والطاقة المتجددة، وإعادة الإعمار والتخطيط الأخضر".

وأشار إلى أن الاستدامة ليست رفاهية، بل مسؤولية أخلاقية واقتصادية تجاه مستقبل بلدنا، معربا عن شكره للشركاء والرعاة والداعمين.

إلى ذلك، قال مستشار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين سمير جراد، إن الأهمية الأساسية لهذا المؤتمر عرض مجموعة من القضايا التي تهم المجتمعات في المنطقة العربية ككل، نسعى أن تكون رسالتنا نموذجا تنمويا نحو التنمية المستدامة في فلسطين، وحريصون على متابعة المشروع التنموي.

وأعرب عن أمله ألا يكون هذا المشروع الوحيد في فلسطين حول هذا الموضوع المهم، ورؤية مشاريع أخرى تتناول كل القضايا حول الاقتصاد الأخضر، من مشاريع شبابية ريادية، خاصة أننا نعطي في الصندوق أولوية قصوى لتطوير الأعمال الريادية للشباب وتبنّيها.

وتطرق إلى قضية الطاقة المتجددة في الهيئات المحلية، داعيا الحكومة إلى الانتباه إلى هذا الموضوع والعمل على تبنّيه وتطويره والتركيز عليه، معبرا عن تمنياته للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات محددة تساعد على التوجه وتحديد المسار الصحيح.

من جهتها، قالت رئيسة التعاون في القنصلية البلجيكية تينا تينديمانز، إن هناك تحديات كثيرة يواجهها الجميع في قضية الأبنية، لذلك نحن اليوم هنا لتسليط الضوء على هذا الموضوع، مشيرة إلى أن بلجيكا كانت دوما مشاركة في نشاطات في فلسطين.

وأكدت دعم بلادها لفلسطين خلال المؤتمرات المناخية، وبرنامج التنمية الحالي الذي يتضمن منهجا أخضر نحو الاستدامة، وندعم الجهود والاستثمار في المواضيع من خلال تحسين جودة الحياة والموارد الطبيعية، وإعادة استخدامها، وإدارة النفايات، وكلها أسس من أجل العدالة والبيئة.

وأشارت إلى أن حكومة بلجيكا تدعم كل ذلك من خلال UNDP، ووكالة التعاون البلجيكي، ونحن ملتزمون بتطوير الخبرات والتحول البيئي ودعم البلديات، من خلال المجالس المشتركة، وتطبيق معايير بناء الطاقة، وجهود إعادة الإعمار، عبر بناء مساحات خضراء في المناطق المختلفة في الضفة وغزة، وأن تكون منيعة من أجل ضمان الكرامة لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني وتعزيز الصمود، وصولا إلى الاستدامة.

من جانبها، قالت مديرة المشاركة والتنفيذ في المجلس العالمي للأبنية الخضراء دومينيكا تشيروينسكا عبر منصة "زوم"، إن المجلس يسعى لمستقبل أفضل والوصول إلى مدن صحية ومستدامة، وأبنية منيعة وخالية من التلوث الكربوني على كوكب الأرض، وبناء مجتمعات بيئية من خلال الأنشطة المختلفة وتطبيق الحلول.

وأضافت، أن هناك أكثر من 75 مجلس بناء أخضر في العالم، تحاول تخفيض الانبعاثات الكربونية، لحماية الإنسان من الانبعاثات والتغيرات المناخية، في ظل وجود فقر في الطاقة.

وتابعت، أن المجلس يركز على الوصول إلى بيئة خالية من الكربون وإيجاد موارد طاقة قليلة التكلفة، ووضع خرائط طرق في مجال الطاقة، وتقديم المناصرة العالمية ودعم السياسات والمعايير، من أجل الحد من التأثيرات السلبية والعمل مع الحكومات المحلية على دعم المعايير التي تقود أجندتنا من أجل وضع مبادئ أساسية تكون مناسبة لرسالة المجلس.

من ناحيته، قال مدير دائرة الائتمان في بنك فلسطين حنا السحار، إن المساهمة في دعم هذا المؤتمر تأتي انسجاما مع أهداف التنمية والاستدامة التي تبنتها ضمن إستراتيجية تتحقق عبر مجموعة من السياسات والإستراتيجيات والأنشطة الجديدة، من بينها؛ تمويل المشاريع الخضراء، وحماية الموارد الطبيعية من مخاطر التلوث ومسبباته، بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليل النفايات، والحد من التلوث البيئي، وزيادة عمر المبنى إلى أقصى حد.

وأضاف: "حرصت مجموعتنا على تبني نهج الاستدامة في عملياتها المصرفية والمالية كافة، وما زالت من المؤسسات المالية القليلة السباقة في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، والتنموية، والبيئية المستدامة، والتزمت المجموعة بمواصلة العمل على تقييم أدائها نحو الاستدامة بشفافية ومصداقية عبر تقارير الاستدامة الدورية".

وأقيم على هامش المؤتمر، معرض مرافق يوفر بيئة لعرض الجوانب العملية والتجارية ذات العلاقة بالبناء الأخضر من مواد بناء وأجهزة وخدمات وأعمال هندسية، وتوظيف لتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها أمثلة حية على تعزيز سوق البناء الأخضر ومتطلباته. وقد وفر المعرض متسعا للمبادرات الريادية في هذا المجال.

وتخلل اليوم الأول من المؤتمر عدد من الجلسات، الجلسة الأولى بعنوان: "مدن مستدامة ومنيعة"، والجلسة الثانية بعنوان: "الترميم وإعادة الإعمار، أما الجلسة الثالثة وهي حلقة نقاش فهي بعنوان: "التمويل الأخضر والمنح وإعادة الإعمار".