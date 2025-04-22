وزيرة العمل تشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة / PNN - شاركت وزيرة العمل إيناس العطاري، اليوم الثلاثاء، في أعمال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي مستهل كلمتها، أكدت العطاري الدور العربي في حماية وحدة الصف العربي، ومواقفه الثابتة في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا وتصفية قضيته العادلة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الدموي المستمر على قطاع غزة، ودورهم في تعزيز التعاون العربي المشترك لتطوير بيئة العمل.

وتطرقت إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما نتج عنها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بالإضافة إلى التصعيد في الضفة الغربية الذي شمل عمليات اقتحام، وهدم للمنازل، واستهداف البنية التحتية، خاصة في المخيمات، ما أدى إلى تفاقم معاناة شعبنا وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية.

وأشارت إلى الوضع الفلسطيني الصعب في نواحي الحياة كافة وعلى جميع المستويات، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ومؤسساته، وتعمد الاحتلال لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين الآمنين في خيامهم، وفرض الحصار عليهم، متعمدًا تجويعهم وتعطيشهم، ليجبرهم على الخضوع والاستسلام لمحاولات التهجير القسري واقتلاعهم من أرضهم.

وتحدثت وزيرة العمل عن استيلاء سلطات الاحتلال على الأراضي في الضفة الغربية، لصالح توسيع المستعمرات، وسيطرته على الموارد الطبيعية، في أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية، والتحكم في المعابر والحدود، وإقامة 898 حاجزاً عسكريا وبوابة حديدية، وإعاقة حركة البضائع والأفراد والعمال، وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، وما يجري من تهويد وانتهاك للمقدسات في مدينة القدس.

وأشادت عطاري بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، لتضمينه قضية حيوية ذات تأثير مباشر في أسواق العمل وقضايا العمال في وطننا العربي، وهو التنويع الاقتصادي كخيار إستراتيجي لضمان استقامة النمو والاستقرار الاقتصادي، ودوره في تعزيز التشغيل وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، وتنشيط القطاع الخاص، الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز الرفاه الاجتماعي وتخفيض نسبة البطالة والبقر.

وأكدت أنه رغم جميع التحديات والمعيقات، فإن الحكومة الفلسطينية تتبنى التوجه إلى التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وتعمل على توفير خدماتها ومساعداتها لأهلنا في قطاع غزة من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة".

وطالبت بتمويل صندوق مساعدة العمال الفلسطينيين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الحرب على قطاع غزة، وكذلك حشد التمويل اللازم للصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتنفيذ مزيد من برامج التشغيل الطارئة لخلق فرص عمل، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية في فلسطين، من خلال تنفيذ برامجه وتدخلاته في تمكين الشباب والنساء والرياديين، وذوي الإعاقة، والفئات المهمشة، لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.

وفي الختام، دعت الوزيرة عطاري منظمة العمل العربية والدول الأعضاء إلى حشد وتأمين أكبر دعم ومساندة ممكنين، لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي المقبل في يونيو 2025.

كما دعت إلى أوسع مشاركة في الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي الذي سيُعقد في يونيو المقبل، وطالبت أيضا كل الدول الشقيقة بممارسة الضغط الدولي الفاعل لوقف العدوان الغاشم والإبادة الجماعية على شعبنا.