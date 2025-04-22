منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن
عمان 22 نيسان (بترا)- كرمت منظمة العمل العربية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، جاء التكريم خلال افتتاح الدورة 51 لمنظمة العمل العربية التي عقدت في العاصمة القاهرة، وشارك فيها وفد من غرفة صناعة الأردن برئاسة الجيطان.
وجاء تكريم الجيطان، تقديرا لمساهماته ودوره في دفع مسيرة تنمية سوق العمل ودعم جهود التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية وتحسين بيئة العمل ودوره الفاعل في تعزيز مكانة الأردن في محافل العمل العربية والدولية.
وأكد الجيطان، أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تحسين سياسات العمل في المنطقة العربية، مشددا على ضرورة تبني استراتيجيات مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة.
وبين أن المنظمة تعد من أبرز المنظمات التي تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج، مشيرا إلى أهمية توجيه الجهود المشتركة نحو تعزيز فرص العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل في الدول العربية.
يذكر أن الجيطان، يشغل عدة مناصب في القطاع الصناعي الأردني، وله دور كبير في دعم قضايا الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
--(بترا)
س ص/ع أ/ف ق
22/04/2025 14:36:25
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