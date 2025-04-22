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منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

منظمة العمل العربية تكرم نائب رئيس غرفة صناعة الأردن

2025-04-22 08:08:42
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 نيسان (بترا)- كرمت منظمة العمل العربية نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، جاء التكريم خلال افتتاح الدورة 51 لمنظمة العمل العربية التي عقدت في العاصمة القاهرة، وشارك فيها وفد من غرفة صناعة الأردن برئاسة الجيطان.
وجاء تكريم الجيطان، تقديرا لمساهماته ودوره في دفع مسيرة تنمية سوق العمل ودعم جهود التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والنقابات العمالية لتطوير سياسات العمل في المنطقة العربية وتحسين بيئة العمل ودوره الفاعل في تعزيز مكانة الأردن في محافل العمل العربية والدولية.
وأكد الجيطان، أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية في تحسين سياسات العمل في المنطقة العربية، مشددا على ضرورة تبني استراتيجيات مرنة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة في المنطقة.
وبين أن المنظمة تعد من أبرز المنظمات التي تساهم في تعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون بين أطراف الإنتاج، مشيرا إلى أهمية توجيه الجهود المشتركة نحو تعزيز فرص العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل في الدول العربية.
يذكر أن الجيطان، يشغل عدة مناصب في القطاع الصناعي الأردني، وله دور كبير في دعم قضايا الصناعة الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
--(بترا)
س ص/ع أ/ف ق
22/04/2025 14:36:25

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