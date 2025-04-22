MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 نيسان (بترا)- أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني والتعريف بشهادة (EDGE) للأبنية الخضراء.

وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية قطاع البناء وأثره كمساهم في استهلاك الموارد من طاقة ومياه، وكذلك مساهمته في الانبعاثات الكربونية.

وقالت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، المهندسة سمر الكيلاني، إن نظام (EDGE) يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد في المباني، إضافة إلى تحسين الأساليب والأنظمة المستخدمة وتعزيز مفاهيم الاستدامة، موضحة أن موضوع الاستدامة يعد من الموضوعات الهامة لدى نقابة المهندسين.

وأشارت إلى الدور الذي يلعبه المهندسون في بناء مستقبل مستدام وتقليل الأثر البيئي، متحدثة عن أهمية الاستدامة والمباني الخضراء في عمل المكاتب والشركات الهندسية، واعتماد أنظمة مثل (LEED) و(EDGE).

كما لفتت إلى أن الاستدامة أصبحت معيارا للتميز المهني، وأن عمل النقابة والمكاتب الهندسية في هذا المجال هو محفز لتغيير المفاهيم التقليدية نحو بيئة عمرانية مستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في هذا المجال ليس ضرورة بيئية فحسب، بل يتعداها إلى كونه ضرورة أخلاقية ومهنية.

وتناولت الورشة التي قدمتها المهندسة ميسون خريسات، محاور حول مفهوم البناء الأخضر ودوره في التخفيف من أثر قطاع البناء في استنزاف الموارد والانبعاثات الكربونية، وأساليب وأدوات البناء الأخضر.

كما تناولت أهمية شهادات البناء الأخضر في توثيق المباني وقياس أثرها (بشكل كمي) والمساهمة في قياس مؤشرات (ESG) والحصول على الاعتراف من الجهات المحلية و/أو الدولية، إضافة إلى التعريف بشهادة ونظام (EDGE) للبناء الأخضر كأحد الخيارات المتاحة التي بدأ العمل بها في الأردن منذ بضعة سنوات.

وأكدت المهندسة عبير شعلان، من مؤسسة التمويل الدولية، استعداد المؤسسة التام للتعاون مع النقابة لتعزيز مفهوم الاستدامة و(EDGE) في تنظيم ورشات أخرى تتعلق بـ (EDGE) من أجل التوعية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

--(بترا)

ن ع/ ع أ/ف ق

22/04/2025 14:28:35