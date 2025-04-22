ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني

ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني
عمان 22 نيسان (بترا)- أقامت هيئة المكاتب والشركات الهندسية، وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، ومؤسسة التمويل الدولية، ورشة عمل حول أهمية البناء الأخضر في تحقيق استدامة المباني والتعريف بشهادة (EDGE) للأبنية الخضراء.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأهمية قطاع البناء وأثره كمساهم في استهلاك الموارد من طاقة ومياه، وكذلك مساهمته في الانبعاثات الكربونية.
وقالت مدير أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، المهندسة سمر الكيلاني، إن نظام (EDGE) يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد في المباني، إضافة إلى تحسين الأساليب والأنظمة المستخدمة وتعزيز مفاهيم الاستدامة، موضحة أن موضوع الاستدامة يعد من الموضوعات الهامة لدى نقابة المهندسين.
وأشارت إلى الدور الذي يلعبه المهندسون في بناء مستقبل مستدام وتقليل الأثر البيئي، متحدثة عن أهمية الاستدامة والمباني الخضراء في عمل المكاتب والشركات الهندسية، واعتماد أنظمة مثل (LEED) و(EDGE).
كما لفتت إلى أن الاستدامة أصبحت معيارا للتميز المهني، وأن عمل النقابة والمكاتب الهندسية في هذا المجال هو محفز لتغيير المفاهيم التقليدية نحو بيئة عمرانية مستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في هذا المجال ليس ضرورة بيئية فحسب، بل يتعداها إلى كونه ضرورة أخلاقية ومهنية.
وتناولت الورشة التي قدمتها المهندسة ميسون خريسات، محاور حول مفهوم البناء الأخضر ودوره في التخفيف من أثر قطاع البناء في استنزاف الموارد والانبعاثات الكربونية، وأساليب وأدوات البناء الأخضر.
كما تناولت أهمية شهادات البناء الأخضر في توثيق المباني وقياس أثرها (بشكل كمي) والمساهمة في قياس مؤشرات (ESG) والحصول على الاعتراف من الجهات المحلية و/أو الدولية، إضافة إلى التعريف بشهادة ونظام (EDGE) للبناء الأخضر كأحد الخيارات المتاحة التي بدأ العمل بها في الأردن منذ بضعة سنوات.
وأكدت المهندسة عبير شعلان، من مؤسسة التمويل الدولية، استعداد المؤسسة التام للتعاون مع النقابة لتعزيز مفهوم الاستدامة و(EDGE) في تنظيم ورشات أخرى تتعلق بـ (EDGE) من أجل التوعية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.
--(بترا)
ن ع/ ع أ/ف ق
22/04/2025 14:28:35
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