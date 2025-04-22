ميناء حاويات العقبة يكشف عن رافعة جسرية بـ13 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 22 نيسان (بترا)- كشفت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن استقبال رافعة جسرية متطورة بقيمة 13 مليون دولار أميركي، والمخصصة لتحميل وتفريغ الحاويات بكفاءة عالية بين السفن والرصيف.

جاء ذلك خلال فعالية احتفالية أقامتها الشركة في موقع الميناء، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية وموظفي الشركة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التطوير التي أطلقتها شركة ميناء حاويات العقبة، عقب تمديد اتفاقية الشراكة والامتياز مع شركة " إي بي إم تيرمينالز"، في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز ريادتها الإقليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد الفايز، على متانة الشراكة الاستراتيجية مع " إي بي إم تيرمينالز" ، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على استقبال معدات متطورة، بل يجسد عمق التعاون المستمر بينا وبين شركائنا في تشغيل وإدارة الميناء.

وأوضح أن تعزيز قدرات ميناء الحاويات واستخدام معدات حديثة وصديقة للبيئة يأتي انسجاماً مع استراتيجية سلطة العقبة 2024-2028، الرامية إلى تحقيق مفهوم الميناء الأخضر الذي يعد أحد مكونات المدينة الخضراء التي تسعى السلطة إلى تحقيقها في العقبة.

وأشار أن هذا التوجه يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة البديلة في العمليات التشغيلية، ما يعزز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي، ويعكس التزامنا بتحقيق نمو مستدام يتماشى مع التزاماتنا المناخية محلياً ودولياً.

وقال الفايز، إن الرافعة الجديدة تجسد علامة فارقة في مسيرة التحول المتواصل الذي يشهده ميناء الحاويات، كما أنها تبرهن على التزامنا المشترك بالنمو المستدام والابتكار، متطلعين قدماً لاستدامة علاقتنا طويلة الأمد مع شركة "إي بي إم تيرمينالز" فيما تواصل الشركة جهودها التطويرية وتعزيز دورها في التجارة الإقليمية والعالمية."

من جهته، أكد الصفدي، أن وصول الرافعة يعتبر إنجازاً استراتيجياً ضمن رؤية تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة، ويجسد التقدم المحقق في إطار تمديد اتفاقية الامتياز مع " إي بي إم تيرمينالز" حتى 2046، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة لمستقبل ميناء الحاويات والتزامنا الراسخ بتعزيز البنية التحتية للموانئ بما يدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية."

وقال إن شركة تطوير العقبة حريصة على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف مشاريعها، حيث أن الرافعة الجديدة تُعد مثالاً حياً على تبني التكنولوجيا الحديثة للحد من الانبعاثات وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، تماشياً مع أهدافنا طويلة المدى للتنمية المستدامة.

بدوره، أشار مدير العمليات التنفيذي في شركة ميناء الحاويات، عدنان اليعقوبي، إن الرافعة الجديدة تمثل استثماراً تحويلياً يوفر تقنيات متقدمة تُمكن الميناء من تلبية متطلبات التجارة العالمية المتزايدة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز المناولة، مع ضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة، وقدرة على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم.

يذكر أن الرافعة الجديدة تعد من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع مناولة الحاويات، حيث تم تصميمها خصيصاً للتعامل مع السفن العملاقة.

ويبلغ ارتفاعها الكلي نحو 56 متراً، ويصل مدى ذراعها إلى 71 متراً، وتتمتع بقدرة رفع تصل إلى 100 طن.

كما أنها مزودة بأنظمة أتمتة متقدمة، تشمل أجهزة مسح ضوئي لتحليل شكل السفينة وتفادي الاصطدام، ونظام تموضع دقيق للحاويات، وتقنيات لتقليل الاهتزاز أثناء الرفع، إلى جانب نظام كشف ذاتي لاحتياجات الصيانة، وتدار عن بُعد وتُدعم بمنظومة كاميرات متكاملة، ما يعزز الكفاءة التشغيلية عبر مسار حركة آلي بالكامل.

يشار إلى أن هذه الرافعة تمثل جزءاً من جهود التحديث المستمرة في الميناء.

وكانت "إي بي إم تيرمينالز" قد وقّعت اتفاقية مع شركة تطوير العقبة لتمديد اتفاقية الامتياز حتى عام 2046، والتي تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء عبر إضافة قدرة مناولة تصل إلى 180 ألف حاوية مكافِئة سنوياً، وتمكين الميناء من استقبال سفن بطول يصل إلى 400 متر، ما يعزز دور العقبة كمحور استراتيجي في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

--(بترا)

ا م/ ع أ/ف ق

22/04/2025 14:17:08