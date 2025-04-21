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(جمعية المحاسبين) تحتفل بمرور 50 عاما في دعم الاقتصاد الكويتي وتطوير مهنة المحاسبة

(جمعية المحاسبين) تحتفل بمرور 50 عاما في دعم الاقتصاد الكويتي وتطوير مهنة المحاسبة

2025-04-21 11:22:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 4 (كونا) -- احتفلت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اليوم الاثنين بمرور 50 عاما على تأسيسها برعاية سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمهنية.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية صباح الجلاوي في كلمة له إن الجمعية شهدت الكثير من مراحل التطور ولإنجازات على صعيد المهنة وقدمت خلالها العديد من الرؤى والأفكار التي ساهمت في تحسين وتطوير بيئة الأعمال بشكل كبير.
ولفت الجلاوي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لمهنة المحاسبة والمراجعة ودورها في حماية الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال والعمل على تحقيق الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد والعمل في الوقت نفسه على مساعدة أصحاب الأعمال في تحقيق مبادىء الحوكمة ومواجهة التحديات.
وأكد أن الجمعية حاضرة باستمرار في تقديم الأفكار والمبادرات والبرامج والدورات التدريبية وورش العمل المهنية التي أسهمت في تطوير مزاولي المهنة ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي واجهتهم في بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت بالتعاون مع شركائها في العمل من الجهات الحكومية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة إسهامات ملموسة وكبيرة في صدور الكثير من التشريعات والقوانين ذات الصلة بالمهنة.
وذكر منها قوانين (الشركات التجارية) و(مزاولة مهنة مراقبي الحسابات) و(مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) و(الإفلاس) بالإضافة لتقديمها عشرات الرؤى والأفكار حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت الاقتصاد المحلي وتقديم حلول متكاملة لها لمتخذي القرار.
وبين أنه خلال مسيرتها المهنية الممتدة من فبراير عام 1973 وحتى يومنا هذا قدمت الكثير من المبادرات التي ساهمت وبشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال والمضي قدما في بناء جيل من المتخصصين في مجال المهنة من خريجي الجامعات تخصص محاسبة.
من جانبه قال الرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان إن تأسيس وإشهار الجمعية جاء بناء على رغبة جامحة من جمع من شباب الكويت خريجي المحاسبة من الجامعات الأجنبية والعربية وجامعة الكويت عندما تنادوا لتأسيس جمعية تضمهم وتسعى لرفع مستوى مهنتهم.
وأضاف العثمان أن الجمعية سعت منذ تأسيسها إلى الانضمام لعضوية الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب وتم ذلك في عام 1974 إذ بادرت إلى دعوة الاتحاد إلى عقد مؤتمره العلمي الأول في الكويت بتنظيم من الجمعية في مارس 1976.
وأشار إلى أن الجمعية استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتها لاسيما في بداياتها من عدم توفر مقر دائم حتى تحقق حلمها بافتتاح مقرها الرسمي والدائم بفضل دعم القيادة السياسية مؤكدا أن هذا المقر يمثل نقطة انطلاق جديدة لتطوير عمل الجمعية وتحقيق أهدافها السامية. (النهاية)

ع ع م / ع ع ح


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