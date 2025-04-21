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(الاقتصادية الكويتية) تناقش أبرز التطورات والتحولات في سوق العقار الكويتي خلال 30 سنة

(الاقتصادية الكويتية) تناقش أبرز التطورات والتحولات في سوق العقار الكويتي خلال 30 سنة

2025-04-21 11:22:46
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 4 (كونا) -- نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم الإثنين ندوة بعنوان (حركة العقار الكويتي خلال 30 سنة) لتسليط الضوء على أبرز التطورات والتحولات التي طرأت على سوق العقار الكويتي خلال ثلاثة عقود.
وتناولت الندوة محاور عدة في مقدمتها انعكاس العامل الجيوسياسي على القطاع العقاري واستمرار ارتفاع أسعار العقار في دولة الكويت وسبل مواجهة أبرز التحديات ذات الصلة.
من جانبه قال الباحث والمستشار العقاري علي الصفار في كلمة خلال الندوة إن حركة العقار الكويتي شهدت تحولات كبيرة شكلت محطات مهمة في تاريخها مشيرا إلى تحول السوق العقاري المحلي في عام 1992 من سوق مليوني إلى "ملياري" لعوامل اقتصادية عدة إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار السكني.
وأضاف الصفار أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية أسمهت في زيادة التداولات ونسبة البناء في العقار السكني والاستثماري على وجه الخصوص مبينا أنه في عام 2002 وعلى خلفية أحداث 11 سبتمبر شهد توطين أموال المستثمر الكويتي حيث سجل سوق العقار الكويتي ارتفاعا إلى 2ر2 مليار دينار كويتي (نحو 1ر7 مليار دولار أمريكي).
وأوضح أن اسقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة يشكل انعكاسا إيجابيا في حركة التداولات العقارية ويساعد بشكل كبير في دخول قوة شرائية عالية لافتا إلى أن حركة سوق العقار الكويتي شهدت في عام 2004 تدفق أموال من قبل المستثمرين مصحوبة بإنفاق حكومي متزايد على القطاعات العقارية.
وذكر أنه في عام 2004 تشكلت حالة اندفاعة في القطاع السكني مدفوعة بطاقة تمويل واستثمار كبيرة لدى سوق العقار المحلي مما شكل انعكاسا إيجابيا على القيمة التداولية وعدد الصفقات العقارية إذ سجل سوق العقار الكويتي نحو 12225 صفقة وهو الرقم الأعلى في تاريخه.
وأفاد بأن العام 2007 شهد تحولا كبيرا في سوق العقار الكويتي من 2ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار ) كقيمة تداولية إلى 4ر4 مليار دينار (نحو 4ر14 مليار دولار).
وعزا الصفار أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت لاسيما "السكني" باعتباره القطاع المهيمن على بقية العقارات إلى عدة عوامل في مقدمتها استمرار الطلب المتزايد على الإسكان وزيادة القرض الإسكاني من 54 ألف دينار (نحو 3ر176 ألف دولار) إلى 70 ألف دينار (نحو 6ر288 ألف دولار). (النهاية)

م ع ا / ع ع ح


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