(الاقتصادية الكويتية) تناقش أبرز التطورات والتحولات في سوق العقار الكويتي خلال 30 سنة

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(الاقتصادية الكويتية) تناقش أبرز التطورات والتحولات في سوق العقار الكويتي خلال 30 سنة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 4 (كونا) -- نظمت الجمعية الاقتصادية الكويتية اليوم الإثنين ندوة بعنوان (حركة العقار الكويتي خلال 30 سنة) لتسليط الضوء على أبرز التطورات والتحولات التي طرأت على سوق العقار الكويتي خلال ثلاثة عقود.
وتناولت الندوة محاور عدة في مقدمتها انعكاس العامل الجيوسياسي على القطاع العقاري واستمرار ارتفاع أسعار العقار في دولة الكويت وسبل مواجهة أبرز التحديات ذات الصلة.
من جانبه قال الباحث والمستشار العقاري علي الصفار في كلمة خلال الندوة إن حركة العقار الكويتي شهدت تحولات كبيرة شكلت محطات مهمة في تاريخها مشيرا إلى تحول السوق العقاري المحلي في عام 1992 من سوق مليوني إلى "ملياري" لعوامل اقتصادية عدة إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار السكني.
وأضاف الصفار أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية أسمهت في زيادة التداولات ونسبة البناء في العقار السكني والاستثماري على وجه الخصوص مبينا أنه في عام 2002 وعلى خلفية أحداث 11 سبتمبر شهد توطين أموال المستثمر الكويتي حيث سجل سوق العقار الكويتي ارتفاعا إلى 2ر2 مليار دينار كويتي (نحو 1ر7 مليار دولار أمريكي).
وأوضح أن اسقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة يشكل انعكاسا إيجابيا في حركة التداولات العقارية ويساعد بشكل كبير في دخول قوة شرائية عالية لافتا إلى أن حركة سوق العقار الكويتي شهدت في عام 2004 تدفق أموال من قبل المستثمرين مصحوبة بإنفاق حكومي متزايد على القطاعات العقارية.
وذكر أنه في عام 2004 تشكلت حالة اندفاعة في القطاع السكني مدفوعة بطاقة تمويل واستثمار كبيرة لدى سوق العقار المحلي مما شكل انعكاسا إيجابيا على القيمة التداولية وعدد الصفقات العقارية إذ سجل سوق العقار الكويتي نحو 12225 صفقة وهو الرقم الأعلى في تاريخه.
وأفاد بأن العام 2007 شهد تحولا كبيرا في سوق العقار الكويتي من 2ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار ) كقيمة تداولية إلى 4ر4 مليار دينار (نحو 4ر14 مليار دولار).
وعزا الصفار أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت لاسيما "السكني" باعتباره القطاع المهيمن على بقية العقارات إلى عدة عوامل في مقدمتها استمرار الطلب المتزايد على الإسكان وزيادة القرض الإسكاني من 54 ألف دينار (نحو 3ر176 ألف دولار) إلى 70 ألف دينار (نحو 6ر288 ألف دولار). (النهاية)
م ع ا / ع ع ح
وتناولت الندوة محاور عدة في مقدمتها انعكاس العامل الجيوسياسي على القطاع العقاري واستمرار ارتفاع أسعار العقار في دولة الكويت وسبل مواجهة أبرز التحديات ذات الصلة.
من جانبه قال الباحث والمستشار العقاري علي الصفار في كلمة خلال الندوة إن حركة العقار الكويتي شهدت تحولات كبيرة شكلت محطات مهمة في تاريخها مشيرا إلى تحول السوق العقاري المحلي في عام 1992 من سوق مليوني إلى "ملياري" لعوامل اقتصادية عدة إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار السكني.
وأضاف الصفار أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية أسمهت في زيادة التداولات ونسبة البناء في العقار السكني والاستثماري على وجه الخصوص مبينا أنه في عام 2002 وعلى خلفية أحداث 11 سبتمبر شهد توطين أموال المستثمر الكويتي حيث سجل سوق العقار الكويتي ارتفاعا إلى 2ر2 مليار دينار كويتي (نحو 1ر7 مليار دولار أمريكي).
وأوضح أن اسقرار الأوضاع الإقليمية في المنطقة يشكل انعكاسا إيجابيا في حركة التداولات العقارية ويساعد بشكل كبير في دخول قوة شرائية عالية لافتا إلى أن حركة سوق العقار الكويتي شهدت في عام 2004 تدفق أموال من قبل المستثمرين مصحوبة بإنفاق حكومي متزايد على القطاعات العقارية.
وذكر أنه في عام 2004 تشكلت حالة اندفاعة في القطاع السكني مدفوعة بطاقة تمويل واستثمار كبيرة لدى سوق العقار المحلي مما شكل انعكاسا إيجابيا على القيمة التداولية وعدد الصفقات العقارية إذ سجل سوق العقار الكويتي نحو 12225 صفقة وهو الرقم الأعلى في تاريخه.
وأفاد بأن العام 2007 شهد تحولا كبيرا في سوق العقار الكويتي من 2ر2 مليار دينار (نحو 1ر7 مليار دولار ) كقيمة تداولية إلى 4ر4 مليار دينار (نحو 4ر14 مليار دولار).
وعزا الصفار أسباب ارتفاع أسعار العقار في الكويت لاسيما "السكني" باعتباره القطاع المهيمن على بقية العقارات إلى عدة عوامل في مقدمتها استمرار الطلب المتزايد على الإسكان وزيادة القرض الإسكاني من 54 ألف دينار (نحو 3ر176 ألف دولار) إلى 70 ألف دينار (نحو 6ر288 ألف دولار). (النهاية)
م ع ا / ع ع ح
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