مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعقد اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام و(الشباب)

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مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعقد اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام و(الشباب)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 4 (كونا) -- عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبحث العديد من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الرياضي بالبلاد والارتقاء بالمنظومة الرياضية بما يخدم الشباب الرياضي الكويتي.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي عقب الاجتماع إنه تم اعتماد خمس أكاديميات رياضية خاصة للعمل في القطاع الرياضي وهي (بروجينير يشن) و(بلاك بول الرياضية) (وذ إبراهيم للإدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة) و (الاحتراف الرياضية) و(سهم آسيا الرياضية).
ووفق البيان فإن القرار الذي جاء بعد دراسة مستفيضة يهدف إلى "تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي والإسهام في مد المنتخبات الكويتية باللاعبين المميزين في مختلف الألعاب الرياضية" مبينا أن "الاجتماع شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض بالحركة الرياضية جنبا إلى جنب مع القطاعين الحكومي والأهلي".
وأضافت الهيئة أن المجلس وافق أيضا على تعديل اللائحة المنظمة لدعم علاج الرياضيين بالخارج بما يعمل على ضمان حصول الرياضي على العلاج المناسب وفقا للحالة الفعلية للإصابة والقوانين المنظمة في هذا الصدد.
وأشارت إلى تسمية عضو جديد لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بما يعزز عمل هذا الاتحاد الذي يقوم بدور مهم في دعم الرياضة المدرسية وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ولفت البيان إلى إرجاء مواضيع رياضية وإدارية لمزيد من الدراسة لضمان إخراجها بأفضل صورة موضحا أن الوزير المطيري أكد ضرورة متابعة الجهة التنفيذية في الهيئة لكافة الأمور التي من شأنها دعم الشباب الرياضي وتمكينهم لتحقيق الإنجازات الرياضية. (النهاية)
ف ش ا
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي عقب الاجتماع إنه تم اعتماد خمس أكاديميات رياضية خاصة للعمل في القطاع الرياضي وهي (بروجينير يشن) و(بلاك بول الرياضية) (وذ إبراهيم للإدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة) و (الاحتراف الرياضية) و(سهم آسيا الرياضية).
ووفق البيان فإن القرار الذي جاء بعد دراسة مستفيضة يهدف إلى "تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي والإسهام في مد المنتخبات الكويتية باللاعبين المميزين في مختلف الألعاب الرياضية" مبينا أن "الاجتماع شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض بالحركة الرياضية جنبا إلى جنب مع القطاعين الحكومي والأهلي".
وأضافت الهيئة أن المجلس وافق أيضا على تعديل اللائحة المنظمة لدعم علاج الرياضيين بالخارج بما يعمل على ضمان حصول الرياضي على العلاج المناسب وفقا للحالة الفعلية للإصابة والقوانين المنظمة في هذا الصدد.
وأشارت إلى تسمية عضو جديد لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بما يعزز عمل هذا الاتحاد الذي يقوم بدور مهم في دعم الرياضة المدرسية وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ولفت البيان إلى إرجاء مواضيع رياضية وإدارية لمزيد من الدراسة لضمان إخراجها بأفضل صورة موضحا أن الوزير المطيري أكد ضرورة متابعة الجهة التنفيذية في الهيئة لكافة الأمور التي من شأنها دعم الشباب الرياضي وتمكينهم لتحقيق الإنجازات الرياضية. (النهاية)
ف ش ا
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