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مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعقد اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام و(الشباب)

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة يعقد اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام و(الشباب)

2025-04-21 11:22:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 4 (كونا) -- عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اليوم الإثنين اجتماعه الـ24 برئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لبحث العديد من الموضوعات التي من شأنها تطوير العمل الرياضي بالبلاد والارتقاء بالمنظومة الرياضية بما يخدم الشباب الرياضي الكويتي.
وقالت (الهيئة) في بيان صحفي عقب الاجتماع إنه تم اعتماد خمس أكاديميات رياضية خاصة للعمل في القطاع الرياضي وهي (بروجينير يشن) و(بلاك بول الرياضية) (وذ إبراهيم للإدارة وتشغيل برامج أحواض السباحة) و (الاحتراف الرياضية) و(سهم آسيا الرياضية).
ووفق البيان فإن القرار الذي جاء بعد دراسة مستفيضة يهدف إلى "تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي والإسهام في مد المنتخبات الكويتية باللاعبين المميزين في مختلف الألعاب الرياضية" مبينا أن "الاجتماع شدد على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية النهوض بالحركة الرياضية جنبا إلى جنب مع القطاعين الحكومي والأهلي".
وأضافت الهيئة أن المجلس وافق أيضا على تعديل اللائحة المنظمة لدعم علاج الرياضيين بالخارج بما يعمل على ضمان حصول الرياضي على العلاج المناسب وفقا للحالة الفعلية للإصابة والقوانين المنظمة في هذا الصدد.
وأشارت إلى تسمية عضو جديد لشغل عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بما يعزز عمل هذا الاتحاد الذي يقوم بدور مهم في دعم الرياضة المدرسية وفي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة.
ولفت البيان إلى إرجاء مواضيع رياضية وإدارية لمزيد من الدراسة لضمان إخراجها بأفضل صورة موضحا أن الوزير المطيري أكد ضرورة متابعة الجهة التنفيذية في الهيئة لكافة الأمور التي من شأنها دعم الشباب الرياضي وتمكينهم لتحقيق الإنجازات الرياضية. (النهاية)

ف ش ا


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