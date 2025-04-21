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دوري (روشن) السعودي: الاتحاد يفوز على الاتفاق (3 - 2)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 4 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي على نظيره (الاتفاق) اليوم الاثنين بنتيجة (3 - 2) ضمن منافسات الجولة ال29 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاتفاق) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة عن طريق لاعبه البرازيلي فيتينيو في الدقيقة الخامسة.
ولم ينتظر (الاتحاد) طويلا حتى يعود بالنتيجة إذ تمكن البرتغالي دانيلو بيريرا من إدراك التعادل لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 11.
وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35 فيما سجل الهدف الثالث الجزائري حسام عوار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني جاء هدف تقليص الفارق ل(الاتفاق) الذي تسبب به لاعب (الاتحاد) بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83.
وبفوزه اليوم يعزز (الاتحاد) من صدارته للدوري بتوسيع الفارق عن ملاحقه (الهلال) إلى ست نقاط بعد أن كان أربع نقاط في الجولة الماضية فيما يحل (الاتفاق) سابعا في سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة. (النهاية)
ف ن / م م ج
وافتتح (الاتفاق) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة عن طريق لاعبه البرازيلي فيتينيو في الدقيقة الخامسة.
ولم ينتظر (الاتحاد) طويلا حتى يعود بالنتيجة إذ تمكن البرتغالي دانيلو بيريرا من إدراك التعادل لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 11.
وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35 فيما سجل الهدف الثالث الجزائري حسام عوار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني جاء هدف تقليص الفارق ل(الاتفاق) الذي تسبب به لاعب (الاتحاد) بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83.
وبفوزه اليوم يعزز (الاتحاد) من صدارته للدوري بتوسيع الفارق عن ملاحقه (الهلال) إلى ست نقاط بعد أن كان أربع نقاط في الجولة الماضية فيما يحل (الاتفاق) سابعا في سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة. (النهاية)
ف ن / م م ج
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