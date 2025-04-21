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دوري (روشن) السعودي: الاتحاد يفوز على الاتفاق (3 - 2)

دوري (روشن) السعودي: الاتحاد يفوز على الاتفاق (3 - 2)

2025-04-21 11:22:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 21 - 4 (كونا) -- فاز فريق (الاتحاد) السعودي على نظيره (الاتفاق) اليوم الاثنين بنتيجة (3 - 2) ضمن منافسات الجولة ال29 من دوري (روشن) السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح (الاتفاق) أهداف المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة عن طريق لاعبه البرازيلي فيتينيو في الدقيقة الخامسة.
ولم ينتظر (الاتحاد) طويلا حتى يعود بالنتيجة إذ تمكن البرتغالي دانيلو بيريرا من إدراك التعادل لفريقه بهدف سجله في الدقيقة 11.
وأضاف النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 35 فيما سجل الهدف الثالث الجزائري حسام عوار في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني جاء هدف تقليص الفارق ل(الاتفاق) الذي تسبب به لاعب (الاتحاد) بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 83.
وبفوزه اليوم يعزز (الاتحاد) من صدارته للدوري بتوسيع الفارق عن ملاحقه (الهلال) إلى ست نقاط بعد أن كان أربع نقاط في الجولة الماضية فيما يحل (الاتفاق) سابعا في سلم ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة. (النهاية)

ف ن / م م ج


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