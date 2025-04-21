مقتل ستة مسلحين بنيران القوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي

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مقتل ستة مسلحين بنيران القوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 21 - 4 (كونا) -- لقي ستة مسلحين مصرعهم اليوم الاثنين في عمليتين للقوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي القريب من الحدود الباكستانية - الافغانية.
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان القوات الباكستانية نفذت عملية خاصة بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مسلحين في منطقة (رازماك) في منطقة (وزيرستان) القبلية.
وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين ومصادرة ذخائر وأسلحة كانت مع المجموعة المسلحة.
وعلى صعيد متصل ذكر البيان ان القوات الباكستانية تمكنت من قتل "احد زعماء الارهاب بعملية نوعية يدعى ذبيح الله" في جنوب منطقة (وزيرستان) بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بتواجده بالمنطقة.
واكد ان "الارهابي المدعو ذبيح الله يعتبر مسؤولا عن العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت القوات الباكستانية والمدنيين الباكستانيين الابرياء".
وعلى صعيد متصل أشاد الرئيس الباكستاني آصف زرداري ورئيس وزرائه شهباز شريف في بيانين بنجاح عمليات الجيش في خيبر وأكدا التزامهما "بمواصلة مكافحة خطر الإرهاب حتى القضاء عليه من البلاد".(النهاية)
س ب ك / س ع م
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان القوات الباكستانية نفذت عملية خاصة بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مسلحين في منطقة (رازماك) في منطقة (وزيرستان) القبلية.
وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين ومصادرة ذخائر وأسلحة كانت مع المجموعة المسلحة.
وعلى صعيد متصل ذكر البيان ان القوات الباكستانية تمكنت من قتل "احد زعماء الارهاب بعملية نوعية يدعى ذبيح الله" في جنوب منطقة (وزيرستان) بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بتواجده بالمنطقة.
واكد ان "الارهابي المدعو ذبيح الله يعتبر مسؤولا عن العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت القوات الباكستانية والمدنيين الباكستانيين الابرياء".
وعلى صعيد متصل أشاد الرئيس الباكستاني آصف زرداري ورئيس وزرائه شهباز شريف في بيانين بنجاح عمليات الجيش في خيبر وأكدا التزامهما "بمواصلة مكافحة خطر الإرهاب حتى القضاء عليه من البلاد".(النهاية)
س ب ك / س ع م
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