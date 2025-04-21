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مقتل ستة مسلحين بنيران القوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي

مقتل ستة مسلحين بنيران القوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي

2025-04-21 11:22:45
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام اباد - 21 - 4 (كونا) -- لقي ستة مسلحين مصرعهم اليوم الاثنين في عمليتين للقوات الباكستانية في إقليم (خيبر) الشمالي القريب من الحدود الباكستانية - الافغانية.
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان القوات الباكستانية نفذت عملية خاصة بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مسلحين في منطقة (رازماك) في منطقة (وزيرستان) القبلية.
وأضاف البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين ومصادرة ذخائر وأسلحة كانت مع المجموعة المسلحة.
وعلى صعيد متصل ذكر البيان ان القوات الباكستانية تمكنت من قتل "احد زعماء الارهاب بعملية نوعية يدعى ذبيح الله" في جنوب منطقة (وزيرستان) بعد تلقيها معلومات استخباراتية تفيد بتواجده بالمنطقة.
واكد ان "الارهابي المدعو ذبيح الله يعتبر مسؤولا عن العديد من العمليات الارهابية التي استهدفت القوات الباكستانية والمدنيين الباكستانيين الابرياء".
وعلى صعيد متصل أشاد الرئيس الباكستاني آصف زرداري ورئيس وزرائه شهباز شريف في بيانين بنجاح عمليات الجيش في خيبر وأكدا التزامهما "بمواصلة مكافحة خطر الإرهاب حتى القضاء عليه من البلاد".(النهاية)

س ب ك / س ع م


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