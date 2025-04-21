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صورة اليوم

صورة اليوم

2025-04-21 11:22:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير الخارجية عبدالله اليحيا ورؤساء البعثات الدبلوماسية

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