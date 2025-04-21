  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
افتتاح فعاليات الدورة ال51 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة 500 شركة من 30 دولة

افتتاح فعاليات الدورة ال51 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة 500 شركة من 30 دولة

2025-04-21 11:22:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 4 (كونا) -- افتتحت اليوم الاثنين فعاليات الدورة ال51 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة قرابة 500 شركة من 30 دولة عربية وأجنبية في حدث اقتصادي بارز يجسد حيوية الاقتصاد الليبي وانفتاحه المتزايد على العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أشرف على الافتتاح بحضور عدد من السفراء وممثلي الشركات المشاركة وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية من داخل ليبيا وخارجها.
وأكد الدبيبة في كلمة الأفتتاح أن المعرض يمثل مؤشرا مهما على توجه الدولة نحو الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي لافتا الى أن الحكومة لا تنظر إلى المعارض كمناسبات فقط بل كأدوات للتنمية والاستثمار.
وأشار إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والبدء بتنفيذ مشروع "مركز طرابلس للمعارض والمؤتمرات" الذي يخطط له أن يكون من أكبر مراكز المعارض في شمال أفريقيا بمعايير دولية ومساحات حديثة وتقنيات متطورة.
وأوضح أن المشاركة الكبيرة في المعرض تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالسوق الليبي وأن ليبيا بدأت تعود بقوة إلى خريطة التجارة والاستثمار في المنطقة.
ورأى أن ليبيا تملك مقومات حقيقية لتصبح مركزا اقتصاديا إقليميا ودوليا وأن هذه الطموحات ليست مجرد رؤى بل مدعومة بخطط عمل وأرقام حقيقية من بينها ارتفاع عدد التراخيص التجارية بنسبة 42 بالمئة خلال العام الماضي وعودة دورية للمعارض والملتقيات الاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن إضافة إلى ارتفاع عدد زوار المعرض بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كما شدد على التزام الحكومة بمسار السلام الدائم والتنمية المستدامة وبناء دولة مدنية قوية داعيا الجميع إلى أن يكونوا شركاء في بناء "ليبيا الجديدة" المزدهرة والآمنة.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن معرض طرابلس الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز الحراك التجاري والاستثماري مشيدا بالجهود الوطنية التي تبذل لتحويل أرض المعارض إلى صرح اقتصادي متكامل يسهم في التنمية المستدامة.
وكشف الوزير عن قفزة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 135 مليار دولار في عام 2020 إلى 420 مليار دولار في 2025 وفق إحصائيات وزارة التخطيط مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 224 مليار دولار من هذا الناتج وهو ما وصفه بالنهضة الاقتصادية الحقيقية.
واعتبر الحويج أن ليبيا بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموارد نادرة قادرة على أن تصبح مركزا اقتصاديا إقليميا وعالميا لافتا إلى أن استمرار تنظيم المعرض لأكثر من 50 دورة يعكس إيمان الدولة العميق بقوة الشراكة الاقتصادية وأهمية الاقتصاد كركيزة للسلام والاستقرار والتنمية. (النهاية)

ش ب م / ر ج


MENAFN21042025000071011013ID1109455718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث