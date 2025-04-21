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افتتاح فعاليات الدورة ال51 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة 500 شركة من 30 دولة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 21 - 4 (كونا) -- افتتحت اليوم الاثنين فعاليات الدورة ال51 لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة قرابة 500 شركة من 30 دولة عربية وأجنبية في حدث اقتصادي بارز يجسد حيوية الاقتصاد الليبي وانفتاحه المتزايد على العالم.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أشرف على الافتتاح بحضور عدد من السفراء وممثلي الشركات المشاركة وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية من داخل ليبيا وخارجها.
وأكد الدبيبة في كلمة الأفتتاح أن المعرض يمثل مؤشرا مهما على توجه الدولة نحو الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي لافتا الى أن الحكومة لا تنظر إلى المعارض كمناسبات فقط بل كأدوات للتنمية والاستثمار.
وأشار إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والبدء بتنفيذ مشروع "مركز طرابلس للمعارض والمؤتمرات" الذي يخطط له أن يكون من أكبر مراكز المعارض في شمال أفريقيا بمعايير دولية ومساحات حديثة وتقنيات متطورة.
وأوضح أن المشاركة الكبيرة في المعرض تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالسوق الليبي وأن ليبيا بدأت تعود بقوة إلى خريطة التجارة والاستثمار في المنطقة.
ورأى أن ليبيا تملك مقومات حقيقية لتصبح مركزا اقتصاديا إقليميا ودوليا وأن هذه الطموحات ليست مجرد رؤى بل مدعومة بخطط عمل وأرقام حقيقية من بينها ارتفاع عدد التراخيص التجارية بنسبة 42 بالمئة خلال العام الماضي وعودة دورية للمعارض والملتقيات الاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن إضافة إلى ارتفاع عدد زوار المعرض بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كما شدد على التزام الحكومة بمسار السلام الدائم والتنمية المستدامة وبناء دولة مدنية قوية داعيا الجميع إلى أن يكونوا شركاء في بناء "ليبيا الجديدة" المزدهرة والآمنة.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن معرض طرابلس الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز الحراك التجاري والاستثماري مشيدا بالجهود الوطنية التي تبذل لتحويل أرض المعارض إلى صرح اقتصادي متكامل يسهم في التنمية المستدامة.
وكشف الوزير عن قفزة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 135 مليار دولار في عام 2020 إلى 420 مليار دولار في 2025 وفق إحصائيات وزارة التخطيط مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 224 مليار دولار من هذا الناتج وهو ما وصفه بالنهضة الاقتصادية الحقيقية.
واعتبر الحويج أن ليبيا بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموارد نادرة قادرة على أن تصبح مركزا اقتصاديا إقليميا وعالميا لافتا إلى أن استمرار تنظيم المعرض لأكثر من 50 دورة يعكس إيمان الدولة العميق بقوة الشراكة الاقتصادية وأهمية الاقتصاد كركيزة للسلام والاستقرار والتنمية. (النهاية)
ش ب م / ر ج
وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أشرف على الافتتاح بحضور عدد من السفراء وممثلي الشركات المشاركة وشخصيات اقتصادية ودبلوماسية من داخل ليبيا وخارجها.
وأكد الدبيبة في كلمة الأفتتاح أن المعرض يمثل مؤشرا مهما على توجه الدولة نحو الانفتاح والتكامل مع الاقتصاد الإقليمي والدولي لافتا الى أن الحكومة لا تنظر إلى المعارض كمناسبات فقط بل كأدوات للتنمية والاستثمار.
وأشار إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والبدء بتنفيذ مشروع "مركز طرابلس للمعارض والمؤتمرات" الذي يخطط له أن يكون من أكبر مراكز المعارض في شمال أفريقيا بمعايير دولية ومساحات حديثة وتقنيات متطورة.
وأوضح أن المشاركة الكبيرة في المعرض تعكس الثقة الدولية المتزايدة بالسوق الليبي وأن ليبيا بدأت تعود بقوة إلى خريطة التجارة والاستثمار في المنطقة.
ورأى أن ليبيا تملك مقومات حقيقية لتصبح مركزا اقتصاديا إقليميا ودوليا وأن هذه الطموحات ليست مجرد رؤى بل مدعومة بخطط عمل وأرقام حقيقية من بينها ارتفاع عدد التراخيص التجارية بنسبة 42 بالمئة خلال العام الماضي وعودة دورية للمعارض والملتقيات الاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن إضافة إلى ارتفاع عدد زوار المعرض بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كما شدد على التزام الحكومة بمسار السلام الدائم والتنمية المستدامة وبناء دولة مدنية قوية داعيا الجميع إلى أن يكونوا شركاء في بناء "ليبيا الجديدة" المزدهرة والآمنة.
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج أن معرض طرابلس الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز الحراك التجاري والاستثماري مشيدا بالجهود الوطنية التي تبذل لتحويل أرض المعارض إلى صرح اقتصادي متكامل يسهم في التنمية المستدامة.
وكشف الوزير عن قفزة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع من 135 مليار دولار في عام 2020 إلى 420 مليار دولار في 2025 وفق إحصائيات وزارة التخطيط مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 224 مليار دولار من هذا الناتج وهو ما وصفه بالنهضة الاقتصادية الحقيقية.
واعتبر الحويج أن ليبيا بما تمتلكه من موقع استراتيجي وموارد نادرة قادرة على أن تصبح مركزا اقتصاديا إقليميا وعالميا لافتا إلى أن استمرار تنظيم المعرض لأكثر من 50 دورة يعكس إيمان الدولة العميق بقوة الشراكة الاقتصادية وأهمية الاقتصاد كركيزة للسلام والاستقرار والتنمية. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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