وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة

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وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين أن الجزائر بقدراتها وإمكاناتها تعد إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة منوها بمساعيها الناجحة على مستوى مجلس الأمن الدولي لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وقال فيدان في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه نقل له تحيات نظيره التركي مشيرا إلى أن بلاده ستستضيف رئيس الجزائري خلال العام الحالي في إطار الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وبعد أن أشاد بالتقدم الاقتصادي المهم الذي حققته الجزائر بقيادة الرئيس تبون شدد الوزير التركي على الأهمية البالغة لمواقف الجزائر والسياسات التي تنتهجها بشأن المسائل الدولية.
وأكد بهذا الخصوص أن بلاده تتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي "وهي تحمل مسائل منطقتنا ومشكلاتها لتضعها في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بنجاح كبير".
ولدى تطرقه إلى العلاقات بين البلدين أكد وزير الخارجية التركي أنها تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة بينهما مشيرا إلى أن "تركيا تثق بالجزائر وستكون دائما صديقا لها وهذا الموقف وهذه الإرادة هي نفسها لدى الجزائر".
واعتبر الوزير التركي أن "اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة الذي انعقد اليوم بمشاركة عدة مؤسسات تركية يعد فرصة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات كالتجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها" معلنا أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين سيبلغ قريبا 10 مليارات دولار".
ولفت في ذات السياق إلى إحصاء "قرابة 1400 شركة تركية تعمل في الجزائر" مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية "ستتعمق أكثر من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها فيما يخص التجارة التفضيلية وتشجيع الاستثمار المتبادل".
وأوضح أنه "تم التطرق إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة" لافتا إلى أن "أهم أمر يشغل اهتمامنا الآن هو إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار".
وقال في هذا الصدد أن تركيا "ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن" مشيدا بدعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية ليؤكد أن البلدين سيعملان على "توطيد تعاونهما أكثر في المحافل الدولية ويواصلان الحفاظ على مواقفهما لصالح الفلسطينيين".
يذكر أن وزيري خارجية الجزائر وتركيا ترأسا في وقت سابق من اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية - التركية حيث عبرا عن ارتياحهما لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية ببلوغها 6 مليارات دولار أمريكي خلال العام المنصرم وأشارا إلى طموحهما ببلوغها 10 مليارات دولار. (النهاية)
م ر / ر
وقال فيدان في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه نقل له تحيات نظيره التركي مشيرا إلى أن بلاده ستستضيف رئيس الجزائري خلال العام الحالي في إطار الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وبعد أن أشاد بالتقدم الاقتصادي المهم الذي حققته الجزائر بقيادة الرئيس تبون شدد الوزير التركي على الأهمية البالغة لمواقف الجزائر والسياسات التي تنتهجها بشأن المسائل الدولية.
وأكد بهذا الخصوص أن بلاده تتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي "وهي تحمل مسائل منطقتنا ومشكلاتها لتضعها في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بنجاح كبير".
ولدى تطرقه إلى العلاقات بين البلدين أكد وزير الخارجية التركي أنها تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة بينهما مشيرا إلى أن "تركيا تثق بالجزائر وستكون دائما صديقا لها وهذا الموقف وهذه الإرادة هي نفسها لدى الجزائر".
واعتبر الوزير التركي أن "اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة الذي انعقد اليوم بمشاركة عدة مؤسسات تركية يعد فرصة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات كالتجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها" معلنا أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين سيبلغ قريبا 10 مليارات دولار".
ولفت في ذات السياق إلى إحصاء "قرابة 1400 شركة تركية تعمل في الجزائر" مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية "ستتعمق أكثر من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها فيما يخص التجارة التفضيلية وتشجيع الاستثمار المتبادل".
وأوضح أنه "تم التطرق إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة" لافتا إلى أن "أهم أمر يشغل اهتمامنا الآن هو إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار".
وقال في هذا الصدد أن تركيا "ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن" مشيدا بدعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية ليؤكد أن البلدين سيعملان على "توطيد تعاونهما أكثر في المحافل الدولية ويواصلان الحفاظ على مواقفهما لصالح الفلسطينيين".
يذكر أن وزيري خارجية الجزائر وتركيا ترأسا في وقت سابق من اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية - التركية حيث عبرا عن ارتياحهما لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية ببلوغها 6 مليارات دولار أمريكي خلال العام المنصرم وأشارا إلى طموحهما ببلوغها 10 مليارات دولار. (النهاية)
م ر / ر
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