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وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة

وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة

2025-04-21 11:22:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 21 - 4 (كونا) -- أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين أن الجزائر بقدراتها وإمكاناتها تعد إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة منوها بمساعيها الناجحة على مستوى مجلس الأمن الدولي لحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة.
وقال فيدان في تصريح عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه نقل له تحيات نظيره التركي مشيرا إلى أن بلاده ستستضيف رئيس الجزائري خلال العام الحالي في إطار الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.
وبعد أن أشاد بالتقدم الاقتصادي المهم الذي حققته الجزائر بقيادة الرئيس تبون شدد الوزير التركي على الأهمية البالغة لمواقف الجزائر والسياسات التي تنتهجها بشأن المسائل الدولية.
وأكد بهذا الخصوص أن بلاده تتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي "وهي تحمل مسائل منطقتنا ومشكلاتها لتضعها في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بنجاح كبير".
ولدى تطرقه إلى العلاقات بين البلدين أكد وزير الخارجية التركي أنها تزداد قوة بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة بينهما مشيرا إلى أن "تركيا تثق بالجزائر وستكون دائما صديقا لها وهذا الموقف وهذه الإرادة هي نفسها لدى الجزائر".
واعتبر الوزير التركي أن "اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجية المشتركة الذي انعقد اليوم بمشاركة عدة مؤسسات تركية يعد فرصة لتعزيز التعاون في عدة قطاعات كالتجارة والمواصلات والهجرة والصحة وغيرها" معلنا أن "حجم المبادلات التجارية بين البلدين سيبلغ قريبا 10 مليارات دولار".
ولفت في ذات السياق إلى إحصاء "قرابة 1400 شركة تركية تعمل في الجزائر" مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية الثنائية "ستتعمق أكثر من خلال الاتفاقيات التي سيتم توقيعها فيما يخص التجارة التفضيلية وتشجيع الاستثمار المتبادل".
وأوضح أنه "تم التطرق إلى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة" لافتا إلى أن "أهم أمر يشغل اهتمامنا الآن هو إيصال المساعدات الانسانية إلى غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار".
وقال في هذا الصدد أن تركيا "ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بأقوى شكل ممكن" مشيدا بدعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية ليؤكد أن البلدين سيعملان على "توطيد تعاونهما أكثر في المحافل الدولية ويواصلان الحفاظ على مواقفهما لصالح الفلسطينيين".
يذكر أن وزيري خارجية الجزائر وتركيا ترأسا في وقت سابق من اليوم أعمال الدورة الثالثة للجنة التخطيط الجزائرية - التركية حيث عبرا عن ارتياحهما لمستوى التجارة البينية التي حققت أرقاما لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية ببلوغها 6 مليارات دولار أمريكي خلال العام المنصرم وأشارا إلى طموحهما ببلوغها 10 مليارات دولار. (النهاية)

م ر / ر


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