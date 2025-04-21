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ملك بريطانيا ورئيس البرلمان العربي يعزيان بوفاة البابا فرانسيس والرئيس الأمريكي يعلن المشاركة في الجنازة

ملك بريطانيا ورئيس البرلمان العربي يعزيان بوفاة البابا فرانسيس والرئيس الأمريكي يعلن المشاركة في الجنازة

2025-04-21 11:22:44
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 4 (كونا) –- أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اليوم الإثنين عن "الحزن الشديد" لوفاة بابا الفاتيكان فرانسيس وأثنى على تعاطفه والتزامه الدؤوب بشؤون المؤمنين.
وقال الملك تشارلز في بيان "سوف يتذكر الجميع قداسته لعطفه واهتمامه بوحدة الكنيسة والتزامه المستمر بالقضايا المشتركة لجميع المؤمنين ولأولئك ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون من أجل مصلحة الآخرين".
وأضاف أنه من خلال عمل البابا فرانسيس واهتمامه بالأفراد والكوكب فقد ترك أثرا جيدا في حياة الكثيرين.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان منفصل إن بابا الفاتيكان فرانسيس كرس اهتمامه للفقراء والمضطهدين والمنسيين وكان قريبا من واقع الضعفاء وحرص على لقاء المسيحيين الذين يواجهون الحروب والمجاعات والفقر ولم يفقد الأمل قط في "عالم أفضل".
واضاف ستارمر "بوفاته نتذكر مجددا نداءه للاهتمام ببعضنا البعض" وبرعاية الأفراد من مختلف العقائد والانتماءات والأوطان.
وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه سيشارك بجنازة البابا فرانسيس وقال في منشور على منصة (تروث سوشال) "سأحضر أنا وميلانيا جنازة البابا فرانسيس في روما ونتطلع إلى حضورها".
كما أمر الرئيس الأمريكي بتنكيس علم الولايات المتحدة "في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها وممتلكاتها حتى غروب شمس يوم الدفن".
ووجه بأن "يتم تنكيس العلم في نفس الفترة بجميع سفارات الولايات المتحدة ومفوضياتها ومكاتبها القنصلية وغيرها من المرافق في الخارج بما في ذلك جميع المرافق العسكرية والسفن والمحطات البحرية".
ونعى ترامب البابا الراحل قائلا "ارقد بسلام يا بابا فرانسيس .. بارك الله فيه وفي كل من أحبك".
وخلال حفل عيد الفصح بالبيت الأبيض وصف ترامب البابا فرانسيس بأنه "رجل طيب القلب أحب العالم وأحب بشكل خاص الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة".
ومن جانبه نعى وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو البابا فرانسيس في بيان قال إنه تلقى نبأ وفاته "ببالغ الحزن والأسى".
وأضاف روبيو "نحن ننضم إلى الكاثوليك في جميع أنحاء العالم للصلاة من أجل راحة روح الحبر الأعظم ومن أجل هذه الفترة الانتقالية للكنيسة الكاثوليكية. فليرقد بسلام".
ومن العاصمة المصرية القاهرة أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن خالص التعازي وصادق المواساة للانسانية جمعاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية.
وأكد اليماحي في بيان صادر عن البرلمان العربي أن البابا فرانسيس كان رمزا للتسامح والتعايش وقبول الآخر وتعزيز الحوار بين الأديان.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها الفقيد لإرساء قواعد السلام والمحبة والتقارب والأخوة الإنسانية مشيرا إلى دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام. (النهاية)

ن ب ش / ر س ر / م ف م


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