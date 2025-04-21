ملك بريطانيا ورئيس البرلمان العربي يعزيان بوفاة البابا فرانسيس والرئيس الأمريكي يعلن المشاركة في الجنازة

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ملك بريطانيا ورئيس البرلمان العربي يعزيان بوفاة البابا فرانسيس والرئيس الأمريكي يعلن المشاركة في الجنازة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 21 – 4 (كونا) –- أعرب الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اليوم الإثنين عن "الحزن الشديد" لوفاة بابا الفاتيكان فرانسيس وأثنى على تعاطفه والتزامه الدؤوب بشؤون المؤمنين.
وقال الملك تشارلز في بيان "سوف يتذكر الجميع قداسته لعطفه واهتمامه بوحدة الكنيسة والتزامه المستمر بالقضايا المشتركة لجميع المؤمنين ولأولئك ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون من أجل مصلحة الآخرين".
وأضاف أنه من خلال عمل البابا فرانسيس واهتمامه بالأفراد والكوكب فقد ترك أثرا جيدا في حياة الكثيرين.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان منفصل إن بابا الفاتيكان فرانسيس كرس اهتمامه للفقراء والمضطهدين والمنسيين وكان قريبا من واقع الضعفاء وحرص على لقاء المسيحيين الذين يواجهون الحروب والمجاعات والفقر ولم يفقد الأمل قط في "عالم أفضل".
واضاف ستارمر "بوفاته نتذكر مجددا نداءه للاهتمام ببعضنا البعض" وبرعاية الأفراد من مختلف العقائد والانتماءات والأوطان.
وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه سيشارك بجنازة البابا فرانسيس وقال في منشور على منصة (تروث سوشال) "سأحضر أنا وميلانيا جنازة البابا فرانسيس في روما ونتطلع إلى حضورها".
كما أمر الرئيس الأمريكي بتنكيس علم الولايات المتحدة "في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها وممتلكاتها حتى غروب شمس يوم الدفن".
ووجه بأن "يتم تنكيس العلم في نفس الفترة بجميع سفارات الولايات المتحدة ومفوضياتها ومكاتبها القنصلية وغيرها من المرافق في الخارج بما في ذلك جميع المرافق العسكرية والسفن والمحطات البحرية".
ونعى ترامب البابا الراحل قائلا "ارقد بسلام يا بابا فرانسيس .. بارك الله فيه وفي كل من أحبك".
وخلال حفل عيد الفصح بالبيت الأبيض وصف ترامب البابا فرانسيس بأنه "رجل طيب القلب أحب العالم وأحب بشكل خاص الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة".
ومن جانبه نعى وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو البابا فرانسيس في بيان قال إنه تلقى نبأ وفاته "ببالغ الحزن والأسى".
وأضاف روبيو "نحن ننضم إلى الكاثوليك في جميع أنحاء العالم للصلاة من أجل راحة روح الحبر الأعظم ومن أجل هذه الفترة الانتقالية للكنيسة الكاثوليكية. فليرقد بسلام".
ومن العاصمة المصرية القاهرة أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن خالص التعازي وصادق المواساة للانسانية جمعاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية.
وأكد اليماحي في بيان صادر عن البرلمان العربي أن البابا فرانسيس كان رمزا للتسامح والتعايش وقبول الآخر وتعزيز الحوار بين الأديان.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها الفقيد لإرساء قواعد السلام والمحبة والتقارب والأخوة الإنسانية مشيرا إلى دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام. (النهاية)
ن ب ش / ر س ر / م ف م
وقال الملك تشارلز في بيان "سوف يتذكر الجميع قداسته لعطفه واهتمامه بوحدة الكنيسة والتزامه المستمر بالقضايا المشتركة لجميع المؤمنين ولأولئك ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون من أجل مصلحة الآخرين".
وأضاف أنه من خلال عمل البابا فرانسيس واهتمامه بالأفراد والكوكب فقد ترك أثرا جيدا في حياة الكثيرين.
من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان منفصل إن بابا الفاتيكان فرانسيس كرس اهتمامه للفقراء والمضطهدين والمنسيين وكان قريبا من واقع الضعفاء وحرص على لقاء المسيحيين الذين يواجهون الحروب والمجاعات والفقر ولم يفقد الأمل قط في "عالم أفضل".
واضاف ستارمر "بوفاته نتذكر مجددا نداءه للاهتمام ببعضنا البعض" وبرعاية الأفراد من مختلف العقائد والانتماءات والأوطان.
وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه سيشارك بجنازة البابا فرانسيس وقال في منشور على منصة (تروث سوشال) "سأحضر أنا وميلانيا جنازة البابا فرانسيس في روما ونتطلع إلى حضورها".
كما أمر الرئيس الأمريكي بتنكيس علم الولايات المتحدة "في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والأراضي العامة وفي جميع المواقع العسكرية والمحطات البحرية وعلى جميع السفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا (العاصمة واشنطن) وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها وممتلكاتها حتى غروب شمس يوم الدفن".
ووجه بأن "يتم تنكيس العلم في نفس الفترة بجميع سفارات الولايات المتحدة ومفوضياتها ومكاتبها القنصلية وغيرها من المرافق في الخارج بما في ذلك جميع المرافق العسكرية والسفن والمحطات البحرية".
ونعى ترامب البابا الراحل قائلا "ارقد بسلام يا بابا فرانسيس .. بارك الله فيه وفي كل من أحبك".
وخلال حفل عيد الفصح بالبيت الأبيض وصف ترامب البابا فرانسيس بأنه "رجل طيب القلب أحب العالم وأحب بشكل خاص الأشخاص الذين يمرون بأوقات عصيبة".
ومن جانبه نعى وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو البابا فرانسيس في بيان قال إنه تلقى نبأ وفاته "ببالغ الحزن والأسى".
وأضاف روبيو "نحن ننضم إلى الكاثوليك في جميع أنحاء العالم للصلاة من أجل راحة روح الحبر الأعظم ومن أجل هذه الفترة الانتقالية للكنيسة الكاثوليكية. فليرقد بسلام".
ومن العاصمة المصرية القاهرة أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن خالص التعازي وصادق المواساة للانسانية جمعاء في وفاة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية.
وأكد اليماحي في بيان صادر عن البرلمان العربي أن البابا فرانسيس كان رمزا للتسامح والتعايش وقبول الآخر وتعزيز الحوار بين الأديان.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلها الفقيد لإرساء قواعد السلام والمحبة والتقارب والأخوة الإنسانية مشيرا إلى دعواته المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بسلام. (النهاية)
ن ب ش / ر س ر / م ف م
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