موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن عن بدء تطبيق قانون المرور الجديد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة في إطار حرصها على رفع كفاءة المنظومة المرورية وتحقيق أعلى معدلات السلامة العامة على الطرق.

الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن عن وقوع انفجار أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية (العقيلة سي) بإحدى مغذيات جهد (11 كيلوفولت) أسفر عن فصل كامل للمحطة وفقدان في أحمال كهربائية تقدر ب17 ميغاوات وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العقيلة.

جنيف – الفاتيكان يعلن أن وفاة البابا فرانسيس كانت نتيجة سكتة دماغية أدت الى غيبوبة وقصور على مستوى القلب غير قابل للعلاج حيث كان يعاني من العديد من المشاكل الصحية أبرزها ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني فضلا عن تعرضه إلى نوبة تنفسية حادة نتيجة التهاب رئوي حاد.

موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد انتهاء هدنة عيد الفصح ويشدد على أن موسكو ستواصل تقييم المبادرات الرامية لايقاف الضربات على الأهداف المدنية. (النهاية) ر ج