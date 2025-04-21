موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تعلن عن وقوع انفجار أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية في محطة التحويل الرئيسية (العقيلة سي) بإحدى مغذيات جهد (11 كيلوفولت) أسفر عن فصل كامل للمحطة وفقدان في أحمال كهربائية تقدر ب17 ميغاوات وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العقيلة.
جنيف – الفاتيكان يعلن أن وفاة البابا فرانسيس كانت نتيجة سكتة دماغية أدت الى غيبوبة وقصور على مستوى القلب غير قابل للعلاج حيث كان يعاني من العديد من المشاكل الصحية أبرزها ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني فضلا عن تعرضه إلى نوبة تنفسية حادة نتيجة التهاب رئوي حاد.
موسكو - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن استئناف العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد انتهاء هدنة عيد الفصح ويشدد على أن موسكو ستواصل تقييم المبادرات الرامية لايقاف الضربات على الأهداف المدنية. (النهاية) ر ج
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