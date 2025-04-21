إطلاق منصة تعليم إلكتروني للمؤسسات المـصـرفـيـة لـمـكـافحة غسل الأموال

إطلاق منصة تعليم إلكتروني للمؤسسات المـصـرفـيـة لـمـكـافحة غسل الأموال
أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF ) منصة تعليم إلكتروني جديدة تهدف إلى تزويد العاملين في القطاع المصرفي والمالي في مملكة البحرين بالمهارات والمعرفة اللازمة لاكتشاف ومنع الجرائم المالية، وتعزيز الامتثال لمكافحة عمليات غسل الأموال ( AML )، وتمويل الإرهاب ( CFT )، وتمويل انتشار التسلح ( CPF )، مع الالتزام بالمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي ( FATF ).
وتم تطوير هذه المنصة خصيصًا للبنوك التقليدية والإسلامية في البحرين، وتشمل ثلاث وحدات رئيسية توفر فهمًا شاملا للامتثال لمكافحة الجرائم المالية، وتشمل هذه الوحدات مراحل الجرائم المالية، وكيفية اكتشاف المؤشرات التحذيرية، واستراتيجيات عملية لإدارة المخاطر والحد منها، بالإضافة إلى نظرة معمقة على متطلبات البحرين التنظيمية، وأفضل الممارسات العالمية، ما يضمن للمشاركين اكتساب المهارات اللازمة للامتثال مع اللوائح وحماية مؤسساتهم.
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