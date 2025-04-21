إطلاق منصة تعليم إلكتروني للمؤسسات المـصـرفـيـة لـمـكـافحة غسل الأموال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أطلق‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭) ‬منصة‭ ‬تعليم‭ ‬إلكتروني‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬ومنع‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الامتثال‭ ‬لمكافحة‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ (‬ AML ‭)‬،‭ ‬وتمويل‭ ‬الإرهاب‭ (‬ CFT ‭)‬،‭ ‬وتمويل‭ ‬انتشار‭ ‬التسلح‭ (‬ CPF ‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬توصيات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ (‬ FATF ‭).‬

وتم‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬خصيصًا‭ ‬للبنوك‭ ‬التقليدية‭ ‬والإسلامية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬وحدات‭ ‬رئيسية‭ ‬توفر‭ ‬فهمًا‭ ‬شاملا‭ ‬للامتثال‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الوحدات‭ ‬مراحل‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية،‭ ‬وكيفية‭ ‬اكتشاف‭ ‬المؤشرات‭ ‬التحذيرية،‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬عملية‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬والحد‭ ‬منها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نظرة‭ ‬معمقة‭ ‬على‭ ‬متطلبات‭ ‬البحرين‭ ‬التنظيمية،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬للمشاركين‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للامتثال‭ ‬مع‭ ‬اللوائح‭ ‬وحماية‭ ‬مؤسساتهم‭.‬