شركة "بريق الرتاج" تدشن مشروع توفير خدمات البنية التحتية بمشروع "قرية رأس حيان"

شركة "بريق الرتاج" تدشن مشروع توفير خدمات البنية التحتية بمشروع "قرية رأس حيان"
دشنت شركة «بريق الرتاج» مشروع توفير خدمات البنية التحتية بمشروع «قرية رأس حيان»، والذي يعد أحدث المشاريع التي تنفذها الشركة بالمحافظة الجنوبية على الساحل الجنوب الشرقي للمملكة، والذي يوفر 571 فيلا وقسيمة سكنية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة صباح اليوم - الثلاثاء- بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص. وتتضمن خدمات البنية التحتية التي سيتم الشروع في تنفيذها وتستمر مدة 16 شهرا، توفير شبكات الصرف الصحي بطول 16 كيلومتراً، وطرق رئيسية وداخلية بطول 8.7 كيلومترات، شبكات توصيل المياه، وشبكة تصريف مياه الأمطار بطول 16 كيلو مترا، فضلاً عن إنشاء محطات فرعية لتوليد الكهرباء بجهد 11 كيلو فولت، مع توفير شبكة متكاملة من أعمدة الإنارة ومحطات مخصصة للنقل العام.
وخلال كلمته بحفل التدشين، أكد السيد يوسف بوجيري، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج، أن مشروع قرية رأس حيان يعد أحد المشاريع النموذجية التي تقدمها الشركة لعملائها، حيث راعت الشركة لدى تنفيذ المشروع توفير تجربة إسكانية فريدة من نوعها، من خلال توفير وحدات وقسائم ذات إطلالة بحرية، وأخرى تقع بالقرب من المشاريع الخدمية، ومن ثم تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الاستراتيجي للمشروع.
وقال بوجيري أن المشروع يوفر العديد من المرافق الخدمية والترفيهية لقاطني الوحدات والقسائم السكنية، حيث تم تضمين مخطط المشروع مسجدا، ومركزا اجتماعيا، وحدائق ومناطق مفتوحة، فضلاً عن توفير أراضٍ مخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية، علاوة على توفير شاطئ عام يخدم قاطني المشروع، وسوق تجاري، ومقاه، بالإضافة إلى «المارينا» التي تضفي نشاطاً ترفيهيا وجماليا للمشروع.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المشروع روعي في تصميمه توفير كل المعايير التخطيطية والتصميمية، التي توفر تجربة سكن فريدة ومتكاملة لقاطنيه بما يُجسد نهج شركة «بريق الرتاج» في تحقيق مبادئ الابتكار في التصميم، وتحقيق الاستدامة، وتوفير معايير جودة الحياة. وأضاف أن الشركة أولت اهتماماً أيضاً بتحقيق عناصر التصميم النموذجي للفلل السكنية وتخطيط القسائم، مع توفير مقومات الجانب البيئي من خلال إحاطة المشروع بأشجار القرم التي تشتهر بها مملكة البحرين، ضمن مساعي الشركة لدعم الجهود الحكومية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
من جانب آخر، أكد السيد يوسف بوجيري، أنه في إطار حرص الشراكة مع تعزيز أواصر التعاون مع الحكومة الموقرة للتوسع في مجال توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، قامت الشركة مؤخراً بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تقضي بتخصيص عدد من قسائم المشروع حصرياً للمستفيدين من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، لتكون هذه المذكرة باكورة تعاون بين شركة بريق الرتاج ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأن الشركة تسعى نحو التوسع في هذه الشراكة من التعاون لتنفيذ المزيد من المشاريع التي تدعم قطاع السكن الاجتماعي. وقال بوجيري: «إن شركة بريق الرتاج ستُضمن مشاركتها في جناحها الخاص بالمعرض المصاحب لمؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، طرح قسائم مشروع قرية رأس حيان أمام المواطنين الزائرين للمعرض، للاستفادة منه عبر برنامج التمويلات الإسكانية».
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة بريق الرتاج حضور كبار المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص لتدشين خدمات البنية التحتية بالمشروع، والذي يعكس المستوى الذي بلغته الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولاسيما في مجال القطاع العقاري، الذي يشهد زخمًا خلال الآونة الأخيرة.
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