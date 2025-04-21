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شركة "بريق الرتاج" تدشن مشروع توفير خدمات البنية التحتية بمشروع "قرية رأس حيان"

شركة "بريق الرتاج" تدشن مشروع توفير خدمات البنية التحتية بمشروع "قرية رأس حيان"

2025-04-21 11:22:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

دشنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بريق‭ ‬الرتاج‮»‬‭ ‬مشروع‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بمشروع‭ ‬‮«‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحدث‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الشركة‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الجنوب‭ ‬الشرقي‭ ‬للمملكة،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬571‭ ‬فيلا‭ ‬وقسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬نظمته‭ ‬الشركة‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ - ‬الثلاثاء‭- ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالقطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬وتتضمن‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتستمر‭ ‬مدة‭ ‬16‭ ‬شهرا،‭ ‬توفير‭ ‬شبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬بطول‭ ‬16‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬وطرق‭ ‬رئيسية‭ ‬وداخلية‭ ‬بطول‭ ‬8‭.‬7‭ ‬كيلومترات،‭ ‬شبكات‭ ‬توصيل‭ ‬المياه،‭ ‬وشبكة‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬بطول‭ ‬16‭ ‬كيلو‭ ‬مترا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬إنشاء‭ ‬محطات‭ ‬فرعية‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬بجهد‭ ‬11‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬أعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬ومحطات‭ ‬مخصصة‭ ‬للنقل‭ ‬العام‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬بحفل‭ ‬التدشين،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج،‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬النموذجية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‭ ‬لعملائها،‭ ‬حيث‭ ‬راعت‭ ‬الشركة‭ ‬لدى‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬إسكانية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬وحدات‭ ‬وقسائم‭ ‬ذات‭ ‬إطلالة‭ ‬بحرية،‭ ‬وأخرى‭ ‬تقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخدمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل‭ ‬للموقع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمشروع‭.‬

وقال‭ ‬بوجيري‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يوفر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية‭ ‬والترفيهية‭ ‬لقاطني‭ ‬الوحدات‭ ‬والقسائم‭ ‬السكنية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تضمين‭ ‬مخطط‭ ‬المشروع‭ ‬مسجدا،‭ ‬ومركزا‭ ‬اجتماعيا،‭ ‬وحدائق‭ ‬ومناطق‭ ‬مفتوحة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬أراضٍ‭ ‬مخصصة‭ ‬للأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬يخدم‭ ‬قاطني‭ ‬المشروع،‭ ‬وسوق‭ ‬تجاري،‭ ‬ومقاه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬المارينا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضفي‭ ‬نشاطاً‭ ‬ترفيهيا‭ ‬وجماليا‭ ‬للمشروع‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬روعي‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬المعايير‭ ‬التخطيطية‭ ‬والتصميمية،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬تجربة‭ ‬سكن‭ ‬فريدة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لقاطنيه‭ ‬بما‭ ‬يُجسد‭ ‬نهج‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بريق‭ ‬الرتاج‮»‬‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مبادئ‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬التصميم،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتوفير‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬أولت‭ ‬اهتماماً‭ ‬أيضاً‭ ‬بتحقيق‭ ‬عناصر‭ ‬التصميم‭ ‬النموذجي‭ ‬للفلل‭ ‬السكنية‭ ‬وتخطيط‭ ‬القسائم،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬مقومات‭ ‬الجانب‭ ‬البيئي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إحاطة‭ ‬المشروع‭ ‬بأشجار‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬الشركة‭ ‬لدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬بوجيري،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬بإبرام‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬تقضي‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قسائم‭ ‬المشروع‭ ‬حصرياً‭ ‬للمستفيدين‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬باكورة‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬ووزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وأن‭ ‬الشركة‭ ‬تسعى‭ ‬نحو‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وقال‭ ‬بوجيري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬ستُضمن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬جناحها‭ ‬الخاص‭ ‬بالمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬طرح‭ ‬قسائم‭ ‬مشروع‭ ‬قرية‭ ‬رأس‭ ‬حيان‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬الزائرين‭ ‬للمعرض،‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‮»‬‭.‬

وثمن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬حضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالقطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬لتدشين‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بالمشروع،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬بلغته‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬زخمًا‭ ‬خلال‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

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