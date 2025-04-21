الرئيس التنفيذي لديار المحرق يُشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في السكن الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬إيمانًا‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والرؤى‭ ‬الوطنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭. ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬إدراك‭ ‬الشركة‭ ‬للدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬استثمارية‭ ‬نموذجية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‭ ‬بمجال‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يمكّن‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬الملائمة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الجودة‭ ‬والتكلفة،‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وتأثيرًا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لديار‭ ‬المحرق،‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الرعاية‭ ‬البلاتينية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والمعرض‭ ‬المصاحب‭ ‬له،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تُجسد‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تحتم‭ ‬عليها‭ ‬استمرارية‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭. ‬وأشاد‭ ‬أيضًا‭ ‬بأهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬السكان‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬والتفكير‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العمراني،‭ ‬ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬لكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاركة‭ ‬الرؤى‭ ‬وتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬الداعمة‭ ‬للتطلعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المستدامة‭.‬

وتعتزم‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المخططات‭ ‬السكنية،‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬قسائم‭ ‬مشروع‭ ‬الوسم،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬أول‭ ‬مشــروع‭ ‬يتم‭ ‬إنشاؤه‭ ‬ضمن‭ ‬الجــزر‭ ‬الشــمالية،‭ ‬وذلك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الأخرى‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬البارز‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮«‬‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ – ‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬سيجمع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬والمحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬حول‭ ‬سُبل‭ ‬تأسيس‭ ‬مجتمعات‭ ‬عمرانية‭ ‬مستدامة،‭ ‬واستعراض‭ ‬أحدث‭ ‬التجارب‭ ‬المعنية‭ ‬بتقنيات‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬المبتكرة،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬الخطط‭ ‬والسياسات‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬لتنمية‭ ‬قطاع‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬الآليات‭ ‬القانونية‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العقارية‭ ‬السائدة‭.‬

وتُعد‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬تتسم‭ ‬بطابعها‭ ‬الفاخر‭ ‬ورفاهيتها‭ ‬المغايرة‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬السكن‭ ‬وسبل‭ ‬الحياة‭ ‬العصرية‭ ‬الراقية‭. ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بجانب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والصحية‭ ‬التي‭ ‬تؤصل‭ ‬نموذج‭ ‬المدينة‭ ‬العصرية‭ ‬المتكاملة‭ ‬والمستقبلية‭.‬