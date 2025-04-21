الرئيس التنفيذي لديار المحرق يُشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في السكن الاجتماعي

الرئيس التنفيذي لديار المحرق يُشارك في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في السكن الاجتماعي
ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي لعام 2025، أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بمملكة البحرين، مشاركة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد علي العمادي، في جلسة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في السكن الاجتماعي.
وتأتي هذه المشاركة إيمانًا بأهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في مصلحة تحقيق التطلعات والرؤى الوطنية المتعلقة بتطوير الخدمات الإسكانية. كما تعكس إدراك الشركة للدور المحوري الذي تلعبه هذه الشراكات في إيجاد حلول استثمارية نموذجية مبتكرة ومستدامة بمجال السكن الاجتماعي، وتوحيد الجهود، وذلك بما يمكّن المستثمرين من تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الملائمة من ناحية الجودة والتكلفة، بشكل أكثر فاعلية وتأثيرًا.
وبهذه المناسبة، أعرب المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لديار المحرق، عن مدى اعتزازه بالمشاركة في الجلسة النقاشية إلى جانب الرعاية البلاتينية التي تقدمها ديار المحرق للمؤتمر والمعرض المصاحب له، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُجسد مدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تحتم عليها استمرارية العطاء في المجتمع المحلي. وأشاد أيضًا بأهمية هذا الحدث العقاري في تنفيذ مشاريع إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات السكان بشكل فعّال، علاوة على تشجيع الابتكار والتفكير المستقبلي في مجال التطوير العمراني، ويعود ذلك لكون المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة الرؤى وتوحيد الجهود الداعمة للتطلعات الإسكانية المستدامة.
وتعتزم ديار المحرق، خلال مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، تسليط الضوء على نخبة من المخططات السكنية، وتقديم عروض خاصة على قسائم مشروع الوسم، الذي يُعد أول مشــروع يتم إنشاؤه ضمن الجــزر الشــمالية، وذلك إلى جانب حزمة من المشاريع الأخرى.
ومن المقرر انعقاد هذا الحدث العقاري البارز برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة« في مركز البحرين العالمي للمعارض خلال الفترة الممتدة من 23 – 25 أبريل الجاري، وذلك بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان.
يُذكر أن هذا الحدث سيجمع نخبة من المتخصصين في هذا المجال على الصعيد الدولي والمحلي، وذلك لتبادل الخبرات حول سُبل تأسيس مجتمعات عمرانية مستدامة، واستعراض أحدث التجارب المعنية بتقنيات التصميم والبناء المبتكرة، علاوة على مناقشة الخطط والسياسات والفرص الاستثمارية المتاحة لتنمية قطاع السكن الاجتماعي. كما سيتم تسليط الضوء من خلاله على كيفية تعزيز الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة التحديات العقارية السائدة.
وتُعد ديار المحرق أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تؤصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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