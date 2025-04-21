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تعرض "مخطط القمة" السكني بمساحات تبدأ من 300 مترASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي

تعرض "مخطط القمة" السكني بمساحات تبدأ من 300 مترASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي

2025-04-21 11:22:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭.‬

وستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬مخطط‭ ‬القمة‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬والحصري‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تميزاً،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بوقوه‭ (‬سرايا‭ ‬2‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬المخطط‭ ‬21‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬بمساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬حتى‭ ‬395‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وبأسعار‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬وتمتاز‭ ‬هذه‭ ‬القسائم‭ ‬بوجودها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وتبعد‭ ‬عن‭ ‬جسر‭ ‬السعودية‭ ‬5‭ ‬دقائق‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ،‭ ‬السيد‭ ‬كريم‭ ‬يازجي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وكذلك‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتعريف‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬يازجي‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬العقاري‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وذلك‭ ‬لتأكيد‭ ‬دورنا‭ ‬كشركاء‭ ‬ووسطاء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭ ‬والحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لدعوة‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬العقاري‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السكني،‭ ‬وكذلك‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتي‭ ‬تناسب‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬للتمويلات‭ ‬الاسكانية،‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭. ‬وسيكون‭ ‬المعرض‭ ‬متاحاً‭ ‬لزيارة‭ ‬المواطنين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السكني‭.‬

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