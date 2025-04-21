تعرض "مخطط القمة" السكني بمساحات تبدأ من 300 مترASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭.‬

وستقوم‭ ‬شركة‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بتقديم‭ ‬‮«‬مخطط‭ ‬القمة‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬والحصري‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬تميزاً،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بوقوه‭ (‬سرايا‭ ‬2‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬المخطط‭ ‬21‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬بمساحات‭ ‬مختلفة‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬حتى‭ ‬395‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬وبأسعار‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬وتمتاز‭ ‬هذه‭ ‬القسائم‭ ‬بوجودها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬وتبعد‭ ‬عن‭ ‬جسر‭ ‬السعودية‭ ‬5‭ ‬دقائق‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدى‭ ‬ ASK ‭ ‬ Real ‭ ‬ Estate ،‭ ‬السيد‭ ‬كريم‭ ‬يازجي‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وكذلك‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتعريف‭ ‬زوار‭ ‬المعرض‭ ‬بالخدمات‭ ‬الرائدة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬يازجي‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬العقاري‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬وذلك‭ ‬لتأكيد‭ ‬دورنا‭ ‬كشركاء‭ ‬ووسطاء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭ ‬والحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬كما‭ ‬أنتهز‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لدعوة‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬العقاري‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المبادرات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السكني،‭ ‬وكذلك‭ ‬مختلف‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتي‭ ‬تناسب‭ ‬شريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العقارية‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬مشاريعها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬للتمويلات‭ ‬الاسكانية،‭ ‬كما‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‭. ‬وسيكون‭ ‬المعرض‭ ‬متاحاً‭ ‬لزيارة‭ ‬المواطنين‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السكني‭.‬