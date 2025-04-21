تعرض "مخطط القمة" السكني بمساحات تبدأ من 300 مترASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي

تعرض "مخطط القمة" السكني بمساحات تبدأ من 300 مترASK Real Estate تشارك في معرض الابتكار في السكن الاجتماعي
أعلنت شركة ASK Real Estate مشاركتها في مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة»، خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان.
وستقوم شركة ASK Real Estate خلال مشاركتها في المعرض بتقديم «مخطط القمة» السكني والحصري الواقع في أكثر مناطق المحافظة الشمالية تميزاً، وبالتحديد في منطقة بوقوه (سرايا 2)، حيث يحتوي المخطط 21 قسيمة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 300 حتى 395 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 101 ألف دينار. وتمتاز هذه القسائم بوجودها في موقع استراتيجي بالقرب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتبعد عن جسر السعودية 5 دقائق.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate ، السيد كريم يازجي: «يسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكذلك بنك الإسكان لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا المعرض الذي يمثل فرصة مثالية للتواصل مع المستثمرين وفتح المجال للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين وتعريف زوار المعرض بالخدمات الرائدة والمتنوعة التي تقدمها الشركة».
وأضاف يازجي: «تأتي مشاركتنا في هذا المعرض العقاري انطلاقًا من التزامنا بتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات وذلك لتأكيد دورنا كشركاء ووسطاء في بناء المجتمعات السكنية والحيوية في المملكة. كما أنتهز هذه الفرصة لدعوة جميع المهتمين بالشأن العقاري إلى زيارة المعرض للاطلاع على أبرز المبادرات الحكومية في القطاع السكني، وكذلك مختلف المشاريع السكنية والفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع الخاص، إلى جانب الحلول التمويلية التي توفرها البنوك التجارية بالمملكة والتي تناسب شريحة واسعة من المستهلكين».
ومن المتوقع أن يشهد هذا المعرض مشاركة العديد من الشركات العقارية لعرض أحدث مشاريعها، بالإضافة إلى البنوك الممولة للتمويلات الاسكانية، كما سيشارك في المعرض عدد من المؤسسات ذات الصلة من داخل وخارج المملكة. وسيكون المعرض متاحاً لزيارة المواطنين للتعرف على ما هو جديد في القطاع السكني.
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