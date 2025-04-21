الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 358 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي

الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 358 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي
أكد الجهاز الوطني للإيرادات حرصه الدائم على تعزيز مستوى امتثال المنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات الضامنة للتطبيق السليم للقيمة المضافة والانتقائية بما في ذلك نظام الطوابع الرقمية، وانطلاقًا من ذلك قام الجهاز بتنفيذ 358 زيارة تفتيشية في الأسواق المحلية بمختلف محافظات مملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لضبط ورقابة الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية، إلى جانب نشر الوعي اللازم بالآليات الواجب اتباعها. وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسهمت في الكشف عن بعض المنشآت المخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة والانتقائية، حيث تم رصد 46 مخالفة استوجبت فرض غرامات إدارية، والتي تضمنت عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، وعرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، ورصد مخالفة عدم الامتثال لنظام الطوابع الرقمية، حيث تم تداول بعض من السلع الانتقائية التي لا تحمل طوابع رقمية صالحة ومفعلة، بالإضافة إلى عدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر، وعدم إصدار فاتورة القيمة المضافة، وإصدار فواتير القيمة المضافة عن سلع أو خدمات غير خاضعة للقيمة المضافة. كما تم رصد بعض الحالات التي تعد شبهات تهرب من القيمة المضافة، والتي يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب عنها.
ونوّه الجهاز الوطني للإيرادات بأن النجاح التام للجهود القائمة من خلال الحملات التفتيشية يتحقق من خلال تعاون كل من أصحاب الأعمال والمستهلكين لتحقيق أعلى معايير الامتثال، وحث المسجلين لدى الجهاز على الالتزام بالتطبيق السليم لآلية القيمة المضافة والانتقائية تفادياً للوقوع في المخالفات، مجدداً دعوته لكافة المعنيين للإبلاغ عن أية مخالفة أو تجاوز لقانون القيمة المضافة أو الانتقائية عبر التواصل مع أحد المختصين في مركز الاتصال على الرقم 80008001 على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، إضافة إلى الاطلاع على المعلومات المفصلة المتاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز الوطني للإيرادات ( >. nbr . gov . bh ).
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