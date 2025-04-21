الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 358 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬امتثال‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الضامنة‭ ‬للتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬الجهاز‭ ‬بتنفيذ‭ ‬358‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لضبط‭ ‬ورقابة‭ ‬الأسواق‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬ومكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬اللازم‭ ‬بالآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭. ‬وأشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬الفعالة‭ ‬للأسواق‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬46‭ ‬مخالفة‭ ‬استوجبت‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وعرض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬شاملة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬ورصد‭ ‬مخالفة‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لنظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الانتقائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬طوابع‭ ‬رقمية‭ ‬صالحة‭ ‬ومفعلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬عرض‭ ‬شهادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر،‭ ‬وعدم‭ ‬إصدار‭ ‬فاتورة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬عن‭ ‬سلع‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شبهات‭ ‬تهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالها،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭.‬

ونوّه‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بأن‭ ‬النجاح‭ ‬التام‭ ‬للجهود‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال،‭ ‬وحث‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬لآلية‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬تفادياً‭ ‬للوقوع‭ ‬في‭ ‬المخالفات،‭ ‬مجدداً‭ ‬دعوته‭ ‬لكافة‭ ‬المعنيين‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬الانتقائية‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008001‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المفصلة‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ (‬ >‭.‬ nbr ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭).‬