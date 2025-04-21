  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 358 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي

الجهاز الوطني للإيرادات ينفذ 358 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الحالي

2025-04-21 11:22:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬امتثال‭ ‬المنشآت‭ ‬التجارية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بكافة‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬الضامنة‭ ‬للتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬نظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية،‭ ‬وانطلاقًا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬الجهاز‭ ‬بتنفيذ‭ ‬358‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬بمختلف‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬لضبط‭ ‬ورقابة‭ ‬الأسواق‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المستهلكين‭ ‬ومكافحة‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬اللازم‭ ‬بالآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتباعها‭. ‬وأشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬الفعالة‭ ‬للأسواق‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬المنشآت‭ ‬المخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬46‭ ‬مخالفة‭ ‬استوجبت‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬عدم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشروط‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وعرض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬غير‭ ‬شاملة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬ورصد‭ ‬مخالفة‭ ‬عدم‭ ‬الامتثال‭ ‬لنظام‭ ‬الطوابع‭ ‬الرقمية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬السلع‭ ‬الانتقائية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تحمل‭ ‬طوابع‭ ‬رقمية‭ ‬صالحة‭ ‬ومفعلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬عرض‭ ‬شهادة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬ظاهر،‭ ‬وعدم‭ ‬إصدار‭ ‬فاتورة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬وإصدار‭ ‬فواتير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬عن‭ ‬سلع‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للقيمة‭ ‬المضافة‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬شبهات‭ ‬تهرب‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة،‭ ‬والتي‭ ‬يقوم‭ ‬الجهاز‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬حيالها،‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬عقوبتها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬وغرامة‭ ‬تعادل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬المتهرب‭ ‬عنها‭.‬

ونوّه‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬بأن‭ ‬النجاح‭ ‬التام‭ ‬للجهود‭ ‬القائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬يتحقق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستهلكين‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الامتثال،‭ ‬وحث‭ ‬المسجلين‭ ‬لدى‭ ‬الجهاز‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتطبيق‭ ‬السليم‭ ‬لآلية‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬والانتقائية‭ ‬تفادياً‭ ‬للوقوع‭ ‬في‭ ‬المخالفات،‭ ‬مجدداً‭ ‬دعوته‭ ‬لكافة‭ ‬المعنيين‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬لقانون‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬الانتقائية‭ ‬عبر‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008001‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬وطوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ (‬تواصل‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المفصلة‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ (‬ >‭.‬ nbr ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭).‬

MENAFN21042025000055011008ID1109455685

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث