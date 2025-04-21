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في معرض الابتكار في السكن الاجتماعينسيج تطرح قسائم السكن المتصل في مشروعها نسايم عراد

في معرض الابتكار في السكن الاجتماعينسيج تطرح قسائم السكن المتصل في مشروعها نسايم عراد

2025-04-21 11:22:13
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

المنامة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬رائدة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركتها‭ ‬ورعايتها‭ ‬لمؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المزمع‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬فعالياته‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬23‭- ‬25‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومستدامة‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وستطرح‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬بتصنيف‭ ‬ RHA ‭ ‬تتميز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬متكاملة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬والتي‭ ‬تناسب‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬السكن‭ ‬الميسر‭ ‬والبرامج‭ ‬التمويلية‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬وبالأخص‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‭+‬‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬قد‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬بتصنيف‭ ‬ RA ‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬معدلات‭ ‬مبيعات‭ ‬ممتازة‭ ‬بفضل‭ ‬موقعها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وإطلالتها‭ ‬المميزة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬لخليج‭ ‬عراد‭ ‬وقلعة‭ ‬عراد‭. ‬وتفخر‭ ‬الشركة‭ ‬باستكمال‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمشروع‭ ‬فلل‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬والقسائم‭ ‬بتصنيف‭ ‬ RHA ‭ ‬بنسبة‭ ‬100 ‭%‬ ‭ ‬لتشمل‭ ‬الطرق‭ ‬وشبكات‭ ‬المياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والأرصفة‭ ‬وأعمدة‭ ‬الإنارة‭ ‬للشوارع،‭ ‬بما‭ ‬يجعل‭ ‬هذه‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬والأكثر‭ ‬جاذبية‭ ‬لجميع‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭. ‬ومن‭ ‬المرتقب‭ ‬تدشين‭ ‬الفيلا‭ ‬الذكية‭ ‬النموذجية‭ ‬للعرض‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2025‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لمشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي،‭ ‬لتشمل‭ ‬كل‭ ‬الأساسيات‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬العصري‭.‬

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