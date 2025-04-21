في معرض الابتكار في السكن الاجتماعينسيج تطرح قسائم السكن المتصل في مشروعها نسايم عراد

في معرض الابتكار في السكن الاجتماعينسيج تطرح قسائم السكن المتصل في مشروعها نسايم عراد
المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة نسيج، رائدة التطوير العقاري في مملكة البحرين، مشاركتها ورعايتها لمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي والذي من المزمع أن تقام فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله خلال الفترة 23- 25 أبريل الجاري تحت شعار «نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة» وذلك بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان والذي سيقام بمركز البحرين العالمي للمعارض، مملكة البحرين.
وستطرح شركة نسيج على هامش الفعالية قسائم سكنية بتصنيف RHA تتميز ببنية تحتية متكاملة في مشروع نسايم عراد المطل على خليج عراد والتي تناسب المستفيدين من برامج السكن الميسر والبرامج التمويلية المقدمة من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان، وبالأخص برنامج «تسهيل+».
وكانت شركة نسيج قد أطلقت في عام 2024 قسائم سكنية بتصنيف RA في مشروع نسايم عراد والتي سجلت معدلات مبيعات ممتازة بفضل موقعها الاستراتيجي وإطلالتها المميزة على الواجهة البحرية لخليج عراد وقلعة عراد. وتفخر الشركة باستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع فلل نسايم عراد والقسائم بتصنيف RHA بنسبة 100 % لتشمل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والأرصفة وأعمدة الإنارة للشوارع، بما يجعل هذه القسائم السكنية الخيار المثالي والأكثر جاذبية لجميع الأسر البحرينية. ومن المرتقب تدشين الفيلا الذكية النموذجية للعرض بنهاية العام الحالي 2025. كما تم استكمال البنية التحتية لمشروع نسايم عراد في زمن قياسي، لتشمل كل الأساسيات المطلوبة في نمط الحياة العصري.
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