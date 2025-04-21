تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البحرين والسعودية

تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البحرين والسعودية
أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تنامٍ مستمر في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع السياحي الذي يشهد تعاونًا متزايدًا ومثمرًا بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبالها نايف بن بندر السديري سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث أعربت عن اعتزازها بما وصلت إليه العلاقات البحرينية السعودية من تطور ونمو على صعيد السياحة البينية.
وأشارت الصيرفي إلى حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك من خلال التنسيق والتكامل في الفعاليات والمبادرات الترويجية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية التعاون المشترك في مجال السياحة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تهدف إلى الترويج للمملكتين كوجهة سياحية واحدة إقليميًّا ودوليًّا، وزيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أعرب السفير نايف بن بندر السديري عن تقديره لما توليه مملكة البحرين من اهتمام بتعزيز التعاون السياحي مع المملكة العربية السعودية، منوهًا بجهود وزارة السياحة في تطوير المنتج السياحي البحريني بما يجذب الزوار من المنطقة، ومؤكدًا حرصه على مواصلة العمل المشترك بما يحقق التكامل السياحي بين البلدين، ويصب في تحقيق الرؤى والأهداف والتطلعات المشتركة.
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