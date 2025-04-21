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تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البحرين والسعودية

تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البحرين والسعودية

2025-04-21 11:22:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬تعاونًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬ومثمرًا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبالها‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬اعتزازها‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬السياحة‭ ‬البينية‭.‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬الصيرفي‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الترويجية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السياحة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكتين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬واحدة‭ ‬إقليميًّا‭ ‬ودوليًّا،‭ ‬وزيادة‭ ‬إسهام‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬نايف‭ ‬بن‭ ‬بندر‭ ‬السديري‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬السياحي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬منوهًا‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‭ ‬البحريني‭ ‬بما‭ ‬يجذب‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬ومؤكدًا‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التكامل‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤى‭ ‬والأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

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