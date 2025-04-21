وكيل "الصناعة والتجارة" تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية

وكيل "الصناعة والتجارة" تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية
استقبلت الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمكتبها صباح أمس، الدكتور عبد الله الدردري - الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوفد المرافق له.
وخلال الاجتماع، أكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع حرص مملكة البحرين على زيادة فرص التعاون والتنسيق المشترك مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية المتعددة، وأشادت بالجهود والإسهامات التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
من جهته، أعرب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على الجهود المبذولة لدعم المبادرات والبرامج التنموية، مشيداً بما تشهده المملكة من تقدم ونماء في مختلف المجالات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية