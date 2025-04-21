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وكيل "الصناعة والتجارة" تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية

وكيل "الصناعة والتجارة" تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية

2025-04-21 11:22:11
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

استقبلت‭ ‬الأستاذة‭ ‬إيمان‭ ‬أحمد‭ ‬الدوسري‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بمكتبها‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الدردري‭ - ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكدت‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وبرامجها‭ ‬التنموية‭ ‬المتعددة،‭ ‬وأشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬والإسهامات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ووكالاتها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬ونماء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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