زين البحرين تنظم جلسة حوارية لمناقشة التحديات المناخية
نظمت زين البحرين مؤخرا، جلسة نقاشية تفاعلية، بمشاركة حوالي 60 طالبا من مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية (( ARKIS . قامت زين البحرين بالتعاون مع مركز البديع - Global Shapers Community بمناقشة التحديات المناخية واستكشاف الحلول لبناء مستقبل أكثر اخضراراً من خلال الجلسة التفاعلية التي شملت محاور مثل: تغير المناخ، والمهارات الخضراء، والمهن المستدامة المستقبلية وأمثلة من العالم الحقيقي. تعد هذه المبادرة جزءًا من خارطة طريق زين البحرين لتحقيق الاستدامة، وتمكين الشباب ليصبحوا قادة البيئة في المستقبل.
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