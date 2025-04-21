زين البحرين تنظم جلسة حوارية لمناقشة التحديات المناخية

نظمت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬تفاعلية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬حوالي‭ ‬60‭ ‬طالبا‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الدولية‭ ((‬ ARKIS ‭. ‬قامت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البديع‭ -‬ Global ‭ ‬ Shapers ‭ ‬ Community ‭ ‬بمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬واستكشاف‭ ‬الحلول‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضراراً‭ ‬من‭ ‬خلال الجلسة‭ ‬التفاعلية التي‭ ‬شملت‭ ‬محاور‭ ‬مثل‭:‬‮ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬والمهارات‭ ‬الخضراء،‭ ‬والمهن‭ ‬المستدامة‭ ‬المستقبلية‭ ‬وأمثلة‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭. ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادة‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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