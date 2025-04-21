  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إطلاق أسبوع البيئة 2025 في عسير

إطلاق أسبوع البيئة 2025 في عسير

2025-04-21 11:21:05
(MENAFN- Al Watan) اطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير فعاليات أسبوع البيئة السعودي للعام 2025 تحت شعار "بيئتنا كنز"، وخلال حفل الإطلاق تم استعراض عدد من العروض المرئية التي تبين مدى التنوع البيئي والاحيائي الفردي الذي تكتنزه المملكة العربية السعودية، وأستمع الحضور لعدد من الأوراق العلمية المقدمة من المتخصصين بجامعة الملك خالد ومن مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات والبحوث البيئية والسياحية ومن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
يذكر أن فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة عسير لهذا العام ستشهد تنوعاً كبيراً يستهدف كافة شرائح المجتمع ويغطي كافة بيئات المنطقة، من ذلك الأنشطة التوعوية، وورش العمل، وحملات التشجير والتنظيف، إلى جانب البرامج التطوعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
وتُعد فعالية "أسبوع البيئة" مناسبة وطنية تهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز الاستدامة، والتأكيد على أهمية الحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، باعتبار ذلك واجباً دينياً ووطنياً يُسهم في استمرارية الحياة في الحاضر والمستقبل.
وتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا واسعًا بتفعيل أسبوع البيئة كل عام، من خلال الأنشطة البيئية التي تشرف عليها في كافة أنحاء المملكة، ومن ضمنها منطقة عسير.

MENAFN21042025000089011017ID1109455671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث