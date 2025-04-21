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دليل إرشادي للرعاية الصحية المنزلية

دليل إرشادي للرعاية الصحية المنزلية

2025-04-21 11:21:05
(MENAFN- Al Watan) أصدر المجلس الصحي السعودي الدليل الإرشادي الوطني لإدارة الرعاية الصحية المنزلية؛ بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحسين آليات تقديم الرعاية الصحية المنزلية، وتزويد المتخصصين بالأدوات والمعايير الأساسية وتمكينهم من أداء مهامهم بسلامة وجودة عالية، ويعد الدليل مرجعًا للإجراءات التي تضمن تقديم خدمات صحية متميزة وآمنة للمرضى في منازلهم، وتحقيق التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية والمجتمع، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى بفعالية واستدامة، مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة.
خارطة طريق
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للطب المنزلي بالمجلس الدكتورة عائشة إبراهيم الصغير أن الدليل يُعد خارطة طريق ومرجعًا رئيسًا لمقدمي وموظفي الرعاية الصحية المنزلية والعاملين فيها على مستوى المملكة، إضافة إلى المؤسسات في ما يتعلق بأساسيات الممارسة الأولية في مكان الرعاية الصحية المنزلية مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن الدليل يتناول الجوانب الأساسية لخدمات الرعاية الصحية المنزلية بما في ذلك المؤهلات المهنية والأخلاقيات المطلوبة من فريق العمل لضمان انسجام الجهود وتكاملها، إضافة إلى تحسين جودة الرعاية المنزلية مع إيلاء أهمية خاصة لسلامة المرضى وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية.
الفرق الطبية
ويستهدف الدليل مقدمي خدمات الرعاية الصحية المنزلية؛ بما يشمل الفرق الطبية من ممرضين وأطباء وأخصائيين، وكذلك الإداريون والمشرفون المسؤولون عن تخطيط وتنظيم هذه الخدمات، ويخاطب الدليل المرضى وأسرهم الذين يتلقون خدمات الرعاية المنزلية أو يسهمون في دعمها.
ويشتمل الدليل أساسيات ومبادئ الرعاية الصحية المنزلية مع التركيز على السلامة، وتعزيز مفهوم الرعاية المجتمعية والمستدامة، ويتناول الرعاية الصحية المنزلية -عن بُعد-، ويقدم إجابات شاملة على الأسئلة الشائعة التي يطرحها مقدمو الرعاية في هذا المجال، مما يجعله أداة عملية تسهم في تطوير القطاع وتحقيق أحد أهم معايير الجودة في الرعاية الصحية المنزلية.

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