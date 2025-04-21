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صدارة مهزوزة وآمال مبعثرة

صدارة مهزوزة وآمال مبعثرة

2025-04-21 11:18:22
(MENAFN- Al Watan) هز الفتح صدارة الاتحاد، لدوري روشن السعودي للمحترفين، بنهاية الجولة الـ28، ليتقلص الفارق النقطي بين المتصدر ووصيفه الهلال إلى 4 نقاط، لكن القادسية بعثر آمال النصر، وحافظ الأهلي على حظوظه في خطف مقعد آسيوي، والوحدة والفتح أكبر الرابحين في صراع القاع، وحضرت البطاقة الحمراء، واستمر وجود الحكم الأجنبي، والحكم المساعد الثاني في موقعة الفتح والاتحاد يتأخر 12 دقيقة لمرضه، وقائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو يحافظ على صدارة الهدافين رغم غيابه عن

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