صدارة مهزوزة وآمال مبعثرة

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صدارة مهزوزة وآمال مبعثرة
(MENAFN- Al Watan) هز الفتح صدارة الاتحاد، لدوري روشن السعودي للمحترفين، بنهاية الجولة الـ28، ليتقلص الفارق النقطي بين المتصدر ووصيفه الهلال إلى 4 نقاط، لكن القادسية بعثر آمال النصر، وحافظ الأهلي على حظوظه في خطف مقعد آسيوي، والوحدة والفتح أكبر الرابحين في صراع القاع، وحضرت البطاقة الحمراء، واستمر وجود الحكم الأجنبي، والحكم المساعد الثاني في موقعة الفتح والاتحاد يتأخر 12 دقيقة لمرضه، وقائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو يحافظ على صدارة الهدافين رغم غيابه عن
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