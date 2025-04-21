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الشباب يعطل الهلال

الشباب يعطل الهلال

2025-04-21 11:18:22
(MENAFN- Al Watan) تعثر الهلال مجددا على ملعب المملكة آرينا، بتعادله مع الشباب 2 /2، في أحد ديربيات العاصمة الكبرؤى، الذي جاء لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ليفقد الهلال نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((31))، وسالم الدوسري ((46))، ولليث بودنيس ((7))، ومحمد الشويرخ ((68)).
ليرفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة ثانيا، ويصل الشباب إلى النقطة الـ51 سادسا.
وشهد اللقاء غياب هدافي الفريقين عن التسجيل، فمهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لم ينجح في زيارة شباك الشباب في اللقاء، وهو ما حدث لهداف الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي ينافس على لقب هداف الدوري، والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي ليغيب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.
- التعادل حسم الديربي الكبير
-الهلال تعثر مجددا على ملعبه
-الزعيم فقد نقطتين مهمتين
-حمدالله والميترو غابا عن التسجيل

MENAFN21042025000089011017ID1109455654

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