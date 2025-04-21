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الشباب يعطل الهلال
(MENAFN- Al Watan) تعثر الهلال مجددا على ملعب المملكة آرينا، بتعادله مع الشباب 2 /2، في أحد ديربيات العاصمة الكبرؤى، الذي جاء لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ليفقد الهلال نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((31))، وسالم الدوسري ((46))، ولليث بودنيس ((7))، ومحمد الشويرخ ((68)).
ليرفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة ثانيا، ويصل الشباب إلى النقطة الـ51 سادسا.
وشهد اللقاء غياب هدافي الفريقين عن التسجيل، فمهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لم ينجح في زيارة شباك الشباب في اللقاء، وهو ما حدث لهداف الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي ينافس على لقب هداف الدوري، والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي ليغيب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.
- التعادل حسم الديربي الكبير
-الهلال تعثر مجددا على ملعبه
-الزعيم فقد نقطتين مهمتين
-حمدالله والميترو غابا عن التسجيل
ليفقد الهلال نقطتين مهمتين في مشوار المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل للزعيم سيرجي سافيتش ((31))، وسالم الدوسري ((46))، ولليث بودنيس ((7))، ومحمد الشويرخ ((68)).
ليرفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة ثانيا، ويصل الشباب إلى النقطة الـ51 سادسا.
وشهد اللقاء غياب هدافي الفريقين عن التسجيل، فمهاجم الهلال الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لم ينجح في زيارة شباك الشباب في اللقاء، وهو ما حدث لهداف الشباب المغربي عبدالرزاق حمدالله والذي ينافس على لقب هداف الدوري، والهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي ليغيب عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.
- التعادل حسم الديربي الكبير
-الهلال تعثر مجددا على ملعبه
-الزعيم فقد نقطتين مهمتين
-حمدالله والميترو غابا عن التسجيل
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