الأخدود يفعل الهجوم

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الأخدود يفعل الهجوم
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الأخدود، البرتغالي باولو سيرجيو على تصحيح الأخطاء الهجومية التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الشباب الماضية، وذلك خلال تحضيراته لمباراته المهمة أمام الأخدود، التي ستجمعهما غدا، على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز المدرب على تفعيل النواحي الهجومية، بالزيادة العددية عبر الأطراف والعمق من قبل ظهيري الجنب ولاعبي الوسط.
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