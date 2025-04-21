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الأخدود يفعل الهجوم

الأخدود يفعل الهجوم

2025-04-21 11:18:21
(MENAFN- Al Watan) عمل مدرب الأخدود، البرتغالي باولو سيرجيو على تصحيح الأخطاء الهجومية التي وقع فيها لاعبوه خلال مواجهة الشباب الماضية، وذلك خلال تحضيراته لمباراته المهمة أمام الأخدود، التي ستجمعهما غدا، على ملعب نادي الحزم بالرس، لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز المدرب على تفعيل النواحي الهجومية، بالزيادة العددية عبر الأطراف والعمق من قبل ظهيري الجنب ولاعبي الوسط.

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