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جوميز يتبع طريقة الاتحاد

جوميز يتبع طريقة الاتحاد

2025-04-21 11:18:21
(MENAFN- Al Watan) كثف الفتح، تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة الرياض، غدا، وركز مدربه البرتغالي خوزيه جوميز على الجانب الفني، وعمل على إغلاق المناطق الخلفية، وتكثيف الوسط، واللعب بمحورين دفاعيين، لإغلاق المساحات، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، وهو النهج الذي اتبعه خلال مواجهة الاتحاد، التي كسبها النموذجي 2/صفر.
وأخضع جوميز لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.

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