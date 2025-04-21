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جوميز يتبع طريقة الاتحاد
(MENAFN- Al Watan) كثف الفتح، تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة الرياض، غدا، وركز مدربه البرتغالي خوزيه جوميز على الجانب الفني، وعمل على إغلاق المناطق الخلفية، وتكثيف الوسط، واللعب بمحورين دفاعيين، لإغلاق المساحات، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، وهو النهج الذي اتبعه خلال مواجهة الاتحاد، التي كسبها النموذجي 2/صفر.
وأخضع جوميز لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.
وأخضع جوميز لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.
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