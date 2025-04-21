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جونزاليس يطالب بنسيان النصر
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب القادسية، الإسباني ميشيل جونزاليس من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الخليج، غدا، لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وطالب المدرب الإسباني لاعبيه بنسيان مواجهة النصر الأخيرة، والتفكير في موقعة الخليج، من أجل مواصلة تقديم المستويات المميزة، واستمرار المنافسة على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.
وأخضع جونزاليس لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها المواجهة المنتظرة، وذلك عبر مناورة فنية.
وطالب المدرب الإسباني لاعبيه بنسيان مواجهة النصر الأخيرة، والتفكير في موقعة الخليج، من أجل مواصلة تقديم المستويات المميزة، واستمرار المنافسة على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.
وأخضع جونزاليس لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها المواجهة المنتظرة، وذلك عبر مناورة فنية.
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