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جونزاليس يطالب بنسيان النصر

جونزاليس يطالب بنسيان النصر

2025-04-21 11:18:21
(MENAFN- Al Watan) رفع مدرب القادسية، الإسباني ميشيل جونزاليس من وتيرة تحضيرات فريقه لمواجهة الخليج، غدا، لحساب الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وطالب المدرب الإسباني لاعبيه بنسيان مواجهة النصر الأخيرة، والتفكير في موقعة الخليج، من أجل مواصلة تقديم المستويات المميزة، واستمرار المنافسة على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.
وأخضع جونزاليس لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله الطريقة الفنية التي سيخوض بها المواجهة المنتظرة، وذلك عبر مناورة فنية.

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