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نيوم ينشد صناعة التاريخ بالعربي
(MENAFN- Al Watan) يتطلع نيوم إلى كتابة التاريخ، بإعلان صعوده رسميا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل نهاية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 جولات، عندما يواجه مضيفه العربي، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ30 للدوري.
يخوض نيوم اللقاء وفي رصيده 66 نقطة في صدارة الترتيب، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط لإعلان صعوده رسميا، فيما يملك العربي 35 نقطة في المركز الـ11. وعلى ملعبه يستقبل أحد متذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، نظيره الباطن الذي يملك 32 نقطة في المركز الـ14، في لقاء صعب ومهم للمضيف الساعي للخروج من مأزق الهبوط للثانية.
ويتقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي الـ13 برصيد 32 نقطة، وجدة الثامن برصيد 41 نقطة.
يخوض نيوم اللقاء وفي رصيده 66 نقطة في صدارة الترتيب، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط لإعلان صعوده رسميا، فيما يملك العربي 35 نقطة في المركز الـ11. وعلى ملعبه يستقبل أحد متذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، نظيره الباطن الذي يملك 32 نقطة في المركز الـ14، في لقاء صعب ومهم للمضيف الساعي للخروج من مأزق الهبوط للثانية.
ويتقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي الـ13 برصيد 32 نقطة، وجدة الثامن برصيد 41 نقطة.
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