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نيوم ينشد صناعة التاريخ بالعربي

نيوم ينشد صناعة التاريخ بالعربي

2025-04-21 11:18:21
(MENAFN- Al Watan) يتطلع نيوم إلى كتابة التاريخ، بإعلان صعوده رسميا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل نهاية دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ4 جولات، عندما يواجه مضيفه العربي، على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، لحساب الجولة الـ30 للدوري.
يخوض نيوم اللقاء وفي رصيده 66 نقطة في صدارة الترتيب، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط لإعلان صعوده رسميا، فيما يملك العربي 35 نقطة في المركز الـ11. وعلى ملعبه يستقبل أحد متذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، نظيره الباطن الذي يملك 32 نقطة في المركز الـ14، في لقاء صعب ومهم للمضيف الساعي للخروج من مأزق الهبوط للثانية.
ويتقابل على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، الفيصلي الـ13 برصيد 32 نقطة، وجدة الثامن برصيد 41 نقطة.

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