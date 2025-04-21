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مناصب عربية للطائرة السعودية

مناصب عربية للطائرة السعودية

2025-04-21 11:18:21
(MENAFN- Al Watan) اختير رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، خالد الزغيبي، عضوا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة والمكتب التنفيذي للاتحاد، كما انتخب بالإجماع رئيسًا للجنة الحكام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة الذي اختُتمت أعماله في القاهرة.
وفاز نائب رئيس الاتحاد السعودي إبراهيم البراهيم، بعضوية لجنة التدريب، بينما نالت عضو الاتحاد السعودي، ديما المحسن، عضوية لجنة المرأة في الاتحاد العربي.

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