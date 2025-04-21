مناصب عربية للطائرة السعودية

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مناصب عربية للطائرة السعودية
(MENAFN- Al Watan) اختير رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، خالد الزغيبي، عضوا في الاتحاد العربي للكرة الطائرة والمكتب التنفيذي للاتحاد، كما انتخب بالإجماع رئيسًا للجنة الحكام، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة الذي اختُتمت أعماله في القاهرة.
وفاز نائب رئيس الاتحاد السعودي إبراهيم البراهيم، بعضوية لجنة التدريب، بينما نالت عضو الاتحاد السعودي، ديما المحسن، عضوية لجنة المرأة في الاتحاد العربي.
وفاز نائب رئيس الاتحاد السعودي إبراهيم البراهيم، بعضوية لجنة التدريب، بينما نالت عضو الاتحاد السعودي، ديما المحسن، عضوية لجنة المرأة في الاتحاد العربي.
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