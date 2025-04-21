  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الرائد يستعد للديربي بالثابتة

الرائد يستعد للديربي بالثابتة

2025-04-21 11:18:20
(MENAFN- Al Watan) فتح مدرب الرائد، الكرواتي كرشمير ريزتش ملف مواجهة التعاون، بعد غد، في ديربي بريدة، الذي يأتي لحساب الجولة الـ29، لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز ريزتش على إغلاق المساحات، واللعب بتوازن أمام المنافس التقليدي، واستغلال المساحات التي يتركها تقدم ظهيري الجنب في المنافس.
كما أخضع المدرب الكرواتي لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.

MENAFN21042025000089011017ID1109455648

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث