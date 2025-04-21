الرائد يستعد للديربي بالثابتة

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الرائد يستعد للديربي بالثابتة
(MENAFN- Al Watan) فتح مدرب الرائد، الكرواتي كرشمير ريزتش ملف مواجهة التعاون، بعد غد، في ديربي بريدة، الذي يأتي لحساب الجولة الـ29، لدوري روشن السعودي للمحترفين. وركز ريزتش على إغلاق المساحات، واللعب بتوازن أمام المنافس التقليدي، واستغلال المساحات التي يتركها تقدم ظهيري الجنب في المنافس.
كما أخضع المدرب الكرواتي لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.
كما أخضع المدرب الكرواتي لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفية التعامل مع الكرات الثابتة هجوما ودفاعا.
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