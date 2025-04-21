إعادة التصدير .. خط أحمر صيني في الحرب التجارية!

MENAFN - Al-Bayan) ">تتعايش الصين مع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتدير الأزمة من دون التخلي عن مسار الاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنها أيضاً حددت خطاً أحمراً موجهاً للدول المتعاونة مع أمريكا، وتحديداً مسألة "إعادة التصدير" من دول ثالثة حيث يضغط ترامب على الدول المستضيفة للصناعات الصينية ليشملها الحظر أو نسبة الرسوم المفروضة على الصين، وشبهتها بأن الرضوخ لواشنطن في هذه المسألة مثل التفاوض مع نمر من أجل جلده، نظراً لأن الضرر يلحق الدول نفسها التي تستضيف المصانع الصينية التي تصدر دون علامة "صنع في الصين"!

تريد بكين الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قضية ثنائية، ولن تسمح بأن تنضم دول أخرى إلى جبهة تجارية تريد الولايات المتحدة تشكيلها في مجابهة بكين، لأن من شأن هذه الاستراتيجية أن تتحول إلى حصار تجاري.

في هذا السياق، حذرت الحكومة الصينية الدول الأخرى من تقييد التجارة مع الصين بهدف الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية، متعهدةً بالرد على الدول التي تفعل ذلك.

بيان وزارة التجارة الصينية رد على تقارير إعلامية أجنبية تفيد بأن إدارة الرئيس ترامب تحاول الضغط على الدول الأخرى بشأن تجارتها مع الصين كتكتيك تفاوضي.

وقالت الوزارة في بيان: "التهدئة لن تجلب السلام، والتسوية لن تكسب الاحترام". "إن السعي وراء ما يسمى بالإعفاءات من خلال الإضرار بمصالح الآخرين لتحقيق مكاسب أنانية وقصيرة النظر أشبه بالتفاوض مع نمر من أجل جلده. في النهاية، لن يؤدي ذلك إلا إلى وضع خاسر للجميع"، وهددت بأنها "ستتخذ إجراءات مضادة بحزم".

لم تُعلن إدارة ترامب رسميًا أنها ستضغط على الدول للحد من التجارة مع الصين مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. لكن ترامب أشار إلى انفتاحه على الفكرة. في الأسبوع الماضي، في برنامج باللغة الإسبانية على قناة فوكس نيوز، سأل المذيع ترامب عما إذا كان ينبغي إجبار دول أمريكا اللاتينية على الاختيار بين الاستثمار الصيني والأمريكي. أجاب ترامب: "ربما، نعم، ربما"، ثم ألغى "ربما" من الاحتمالات بقوله: "يجب عليهم فعل ذلك".

كانت الولايات المتحدة أكبر سوق منفردة للسلع الصينية قبل فرض الرسوم الجمركية الأخيرة، لكن الحكومة الصينية تعمل منذ سنوات على تنويع أسواق صادراتها، جزئيا للتحوط من تصاعد التوترات مع واشنطن.

ومنذ التصعيد الأخير، تعمل الصين جاهدةً على تعزيز تلك العلاقات مع الدول الأخرى، لإرسال رسالة مفادها أنها لن تكون معزولة، ولتقديم نفسها كبديل موثوق لأمريكا. استضاف الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس وزراء إسبانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وقام بجولة في عدة دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع الماضي. في فيتنام، دعا شي الدول الأخرى إلى الانضمام إلى الصين في الدفاع عن التجارة الحرة و"بيئة دولية منفتحة وتعاونية". وفي ماليزيا، حثّ المنطقة على "رفض الانفصال التجاري، واضطراب الإمدادات" و"إساءة استخدام الرسوم الجمركية".

وفق صحيفة "نيويورك تايم "، لا يقتصر الأمر على علاقات الصين التجارية المباشرة مع الدول الأخرى فحسب، بل يشمل أيضا مسارا محتملا لاستمرار وصول سلعها إلى الولايات المتحدة. فقد أنشأ المصنعون الصينيون في السنوات الأخيرة مصانع في دول مثل فيتنام والمكسيك، مما مكّنهم من مواصلة البيع للولايات المتحدة دون وضع علامة "صنع في الصين". إذا حدّت تلك الدول من تجارتها مع الصين، فستكون تلك المنافذ الخلفية معرضة للخطر.

وهناك بالفعل دلائل على أن بعض الدول قد تقدم تنازلات للولايات المتحدة تتعلق بالصين. فقد تعهد المسؤولون الفيتناميون بفرض إجراءات صارمة على إعادة الشحن، وهي ممارسة تُشحن فيها البضائع عبر دولة ثالثة ذات تعريفة جمركية أقل. واتهم مسؤولون أمريكيون الصين بإعادة الشحن عبر فيتنام.

كما امتنعت دول أخرى عن تأييد دعوات الصين للتكاتف ضد التعريفات الأمريكية. فبعد أن ذكر حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تابع لوسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقت على رد مشترك، وصف مسؤول كوري هذا الادعاء بأنه "مبالغ فيه".

ويعلق بيرت هوفمان، المسؤول السابق في البنك الدولي والأستاذ المساعد في جامعة سنغافورة الوطنية، في تصريح لـ "نيويورك تايمز أن "أسلوب إدارة ترامب غير المنتظم في صنع السياسات سيجعل من أي اتفاقية تجارية معادية للصين مغامرة محفوفة بالمخاطر، إذ قد تغير الولايات المتحدة رأيها بين عشية وضحاها".