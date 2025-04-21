هيئة الطاقة تطلق 104 خدمات إلكترونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الاثنين، 104 خدمات إلكترونية متكاملة ضمن مشروع التحول الرقمي الحكومي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وشركة "سايرن أناليتيكي الأردن" المنفذة للمشروع.



ويأتي الإطلاق بهدف تطوير بيئة الأعمال، وتحسين تجربة متلقي الخدمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي والتحول الرقمي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.



وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، عن الإطلاق الرسمي للخدمات الإلكترونية خلال فعالية أقيمت في قاعة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي بمقر الهيئة، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، سميرة الزعبي، والرئيس التنفيذي لشركة "سايرن أناليتيكي الأردن"، كميل فاخوري.



وأكد السعايدة أن إطلاق الخدمات يمثل محطة نوعية متقدمة في مسار التحديث المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضمان سهولة الوصول إليها وفق أعلى معايير الجودة والشفافية وأمان المعلومات.



وقال إن هذه الخدمات تغطي مختلف قطاعات عمل الهيئة، وتشمل 38 خدمة في مجال الوقاية الإشعاعية، و13 خدمة مرتبطة بعمل المناجم والمقالع، و 36 خدمة لقطاع النفط ومشتقاته، و7 خدمات لقطاع الغاز الطبيعي، و5 خدمات لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخدمتان لقطاع البترول والصخر الزيتي، وخدمتان لمختبرات الهيئة المعتمدة على المستوى الدولي، إضافة لخدمة استقبال ومتابعة شكاوى المواطنين للقطاعات التي تنظمها الهيئة.



وبين أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام قطاع الطاقة بترسيخ ثقافة التميز المؤسسي وتحقيق التحول الرقمي كأحد ممكنات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن تفعيل هذه الخدمات الإلكترونية يعكس نضج البنية الرقمية لمؤسسات الدولة، ويضع متلقي الخدمة في صلب العملية الإصلاحية، عبر تمكينه من الوصول للخدمات بكل سهولة وسرعة وشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، ودعم استدامة التطوير والتحسين المستمر في قطاع حيوي واستراتيجي.



وأكدت الزعبي، أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً لمدى التزام المؤسسات الوطنية بتنفيذ مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي، بما يسهم في تحقيق بيئة خدمية عصرية تواكب متطلبات العصر، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين بالخدمات الحكومية الرقمية.



من جانبه، بين فاخوري أن تصميم وتنفيذ هذه الخدمات، جاء وفق أفضل المعايير العالمية، باعتماد أحدث تقنيات تضمن استدامة الحلول الرقمية، وسهولة وصول متلقي الخدمة، وتعزيز حماية بيانات المستخدمين.