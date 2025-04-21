بترا تنظم ورشة حول التغطية الإعلامية لموسم الحج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، ورشة عمل خاصة بالتغطية الإعلامية لموسم الحج 2025.



وناقشت الورشة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، محاور تتعلق بالتغطية الإعلامية والترتيبات الخاصة للتعاون الإعلامي، وأبرز مضامين التغطية الإعلامية التي ستجري عبر عدة مراحل قبل وبعد بدء موسم الحج، إضافة إلى تشكيل المجموعات الإعلامية وتوزيعها على المراكز الإعلامية خلال أداء الحجاج المناسك.



وأكد مدير مديرية الأخبار في (بترا) الزميل جميل البرماوي، أهمية التعاون بين الوكالتين في تعزيز أواصر العمل الإعلامي، مشيرا إلى جهود السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من حيث الترتيبات والإجراءات التي تصب في تسهيل أداء مناسك الحج.