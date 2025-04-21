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ترامب: عقدنا اجتماعات جيدة للغاية بشأن إيران

ترامب: عقدنا اجتماعات جيدة للغاية بشأن إيران

2025-04-21 03:15:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين إنّ الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة للغاية مع إيران، وذلك بعد يومين من انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران.

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