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%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

2025-04-21 03:15:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الفنادق العاملة في الأردن، بنسبة 44%، خلال العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث وصل إلى 919 فندقا، مقابل 638 خلال فترة المقارنة، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.


ووفقا للبيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي، لدائرة الإحصاءات العامة عن سنة 2024، فإن عدد الغرف الفندقية زاد أكثر من 5 آلاف غرفة، وبلغ نحو 36 ألفا، فيما ارتفع عدد الأسرة بأكثر من 10600 سرير، إلى 68 ألفا.


كما وصل عدد العاملين في القطاع السياحي داخل المملكة، إلى 23 ألف شخص، مع نهاية العام الماضي.

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