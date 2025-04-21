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الاحتلال يقتحم قرى في الضفة الغربية

الاحتلال يقتحم قرى في الضفة الغربية

2025-04-21 03:15:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى عدة في الضفة الغربية

وداهمت قوات الاحتلال قرية قبلان في نابلس وبيت فوريك في نابلس ويتما في نابلس والخضر في بيت لحم.

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