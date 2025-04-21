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سموتريتش: أفكر بالاستقاله إذا لم يتم تكثيف القتال بغزة

سموتريتش: أفكر بالاستقاله إذا لم يتم تكثيف القتال بغزة

2025-04-21 03:15:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إنه يفكر في الاستقالة من الحكومة إذا لم يتم قبول طلبي بتكثيف القتال في غزة.

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