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نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا

نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا

2025-04-21 03:15:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو "سابق" لهجوم من قبل مجموعة من الكلاب الضالة على سيدة وطفلتها في منطقة عين الباشا، وذلك بعد يومين فقط من تداول فيديو مشابه بتاريخ حديث لهجوم في نفس المكان.
ووفقًا للفيديو الذي وصل "الوكيل الاخباري"، عاشت السيدة وطفلتها لحظات مرعبة أثناء محاولتها الهروب من هجوم الكلاب قبل ان يتدخل عدد من المارة لانقاذ الموقف.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت قبل أيام بسبب هجوم مماثل على سيدة في نفس الموقع ، حيث أكد صاحب المنزل الذي رصدت كاميراته الحادثة بأن الموقع يشهد بشكل شبه يومي هجوماً من الكلاب على المواطنين ، الأمر الذي يدفع بهم لحمل العصي أثناء المسير للدفاع عن أنفسهم أمام هجوم الكلاب المتكرر .


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