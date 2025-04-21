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شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه

شرطة البيئة: نمتلك طائرة درون لتحديد موقع الحريق في جرش عند حدوثه

2025-04-21 03:15:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فعلت محافظة جرش خطة الطوارئ؛ استعدادا لفصل الصيف ولمكافحة الحرائق والحد من انتشارها، وفقا لمحافظ جرش فراس الفاعور.
وقال الفاعور الاثنين، خلال اجتماع لمناقشة خطة الطوارئ استعدادا لفصل الصيف، إنّ الخطة شملت "فتح غرف عمليات، وصيانة أبراج المراقبة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة، والتنسيق بين الدوائر الرسمية داخل المحافظة، وإزالة الأعشاب في المناطق الحرجية".
وأضاف أنه سيتم فتح غرفة عمليات رئيسية داخل المحافظة لاستقبال الملاحظات والتعامل مع أي طارئ للوصول إلى موقع الحريق ومكافحته قبل الانتشار، مبينا أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يتعمد إشعال الحريق.
وبينت مديرة زراعة جرش عُلا المحاسنة، أن المديرية فعلت 10 أبراج مراقبة منتشرة في مناطق المحافظة مزودة بمناظير وأجهزة لاسلكية للتبليغ عن أي طارئ بشكل سريع أو أي ملاحظة يتم رصدها.
وأوضحت المحاسنة أن المديرية باشرت بزراعة أشتال الخروب، موضحة أن شجر الخروب "يبطئ الحريق ويحد من انتشارة في المناطق الحرجية".
مدير آثار جرش، محمد الشلبي، قال، إنّ المديرية باشرت بإزالة الأعشاب من داخل الموقع الأثري الذي تبلغ مساحتة نحو 750 دونما، مبينا أن نسبة الإنجاز في إزالة الأعشاب من داخل الموقع الأثري بلغت 80%.
وأشار مدير دفاع مدني جرش المقدم ثامر البقاعي، إلى أن المديرية جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع جميع الظروف، موضحا أن المديرية وضعت خطة للتعامل مع الحرائق والحد من انتشارها شملت إجراءات وقائية.
وقال البقاعي، إنّ سرعة الاستجابة لدى المديرية لا تتجاوز 7 دقائق.
وبين مدير فرع شرطة البيئة في جرش النقيب علاء مهيدات، أن شرطة البيئة باشرت منذ بداية أيار بتوزيع منشورات توعوية لزوار المواقع البيئية، مبينا أنه لدى شرطة البيئة سيارتان دفع رباعي تستطيعان الوصول إلى المناطق الوعرة.
ولفت مهيدات إلى أن سيارات الدفع الرباعي مجهزة بمكبرات صوت للمناداة على زوار المواقع البيئية بضرورة ترك الموقع نظيفا، مبينا وجود "طائرة درون" لدى الفرع لتحديد موقع الحريق حال حدوثه.
وأشار مدير التربية والتعليم في محافظة جرش وائل أبو عزام، إلى أن المديرية تنظم حملات تنظيف باستمرار في المناطق الحرجية وإزالة الأعشاب الجافة وتكون هذه الحملات بالتنسيق مع أولياء أمور الطلبة.
وبين مدير شركة الكهرباء/ جرش علاء المومني، أن الشركة وبالتنسيق مع مديرية الزراعة تعمل على تقليم الأشجار التي تؤثر على أعمدة الكهرباء وأسلاك الضغط العالي، موضحا أن المديرية تفصل التيار الكهربائي في المواقع التي تشهد حريق وذلك حفاظا على سلامة كوادر الإطفاء.

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