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مستوطنون يعرقلون حركة المرور عند مفترق بلدة دير بلوط
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت -PNN-عرقل مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، حركة المرور وحاولوا مهاجمة المركبات الفلسطينية عند مفترق بلدة دير بلوط غرب سلفيت.وذكرت مصادر محلية أن مستوطنين احتشدوا عند مفترق دير بلوط تحت حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية رافات المجاورة، ما أعاق حركة المواطنين وتنقلهم بين البلدتين، وسط محاولة بعض المستعمرين مهاجمة سياراتهم.
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