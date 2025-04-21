الاحتلال يصيب طالبا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر

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الاحتلال يصيب طالبا بالرصاص الحي في بلدة بيت أمر
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل-PNN-أصيب، اليوم الاثنين، طفل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال شهدتها البلدة.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال التي كانت في البلدة خلال هدمها عمارة سكنية مؤلفة من ستة طوابق، أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين بمن فيهم طلبة المدارس، حيث أصيب طالب (16 عاما)، برصاصة من النوع الحي في قدمه، وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.
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