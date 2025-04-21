أنقرة: 200 رئيس نقابة من 41 دولة ينددون بالإبادة الجماعية في غزة

أنقرة: 200 رئيس نقابة من 41 دولة ينددون بالإبادة الجماعية في غزة
ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات كتب عليها "لا للحرب"، "فلسطين حرة" و"17954 طفلا و12365 امرأة قُتلوا".
ووصف رؤساء النقابات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بالإبادة الجماعية.
وأوضحوا أن سياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل في غزة ليس فقط بالقنابل، ولكن أيضا من خلال حظر الغذاء والدواء، مؤكدين أن ازدواجية معايير المجتمع الدولي أمر غير مقبول.
وفي نهاية الاحتجاج، تم وضع إكليل من الزهور أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في تركيا تخليدا لذكرى الذين فقدوا أرواحهم في غزة.
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