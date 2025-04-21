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أنقرة: 200 رئيس نقابة من 41 دولة ينددون بالإبادة الجماعية في غزة

أنقرة: 200 رئيس نقابة من 41 دولة ينددون بالإبادة الجماعية في غزة

2025-04-21 03:15:01
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة-PNN- ندد 200 من رؤساء نقابات من 41 دولة في تجمع احتجاجي أمام ممثلية الأمم المتحدة في تركيا بأنقرة، اليوم الاثنين، على هامش "المؤتمر الدولي بشأن العمل والرقمنة والعدالة الاجتماعية"، بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ورفع المشاركون في الاحتجاج لافتات كتب عليها "لا للحرب"، "فلسطين حرة" و"17954 طفلا و12365 امرأة قُتلوا".

ووصف رؤساء النقابات العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع بالإبادة الجماعية.

وأوضحوا أن سياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل في غزة ليس فقط بالقنابل، ولكن أيضا من خلال حظر الغذاء والدواء، مؤكدين أن ازدواجية معايير المجتمع الدولي أمر غير مقبول.

وفي نهاية الاحتجاج، تم وضع إكليل من الزهور أمام مقر ممثلية الأمم المتحدة في تركيا تخليدا لذكرى الذين فقدوا أرواحهم في غزة.

MENAFN21042025000205011050ID1109454722

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