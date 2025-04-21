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الاحتلال يقتحم بلدتي قبلان وبيت فوريك في نابلس
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدتي قبلان وبيت فوريك بمحافظة نابلس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.
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