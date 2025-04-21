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الاحتلال يقتحم بلدتي قبلان وبيت فوريك في نابلس

الاحتلال يقتحم بلدتي قبلان وبيت فوريك في نابلس

2025-04-21 03:15:00
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدتي قبلان وبيت فوريك بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات عسكرية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو مداهمات.

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