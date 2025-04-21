الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 نيسان (بترا)- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال رسالة بعثها إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، في حاضرة الفاتيكان.

وعبر جلالته في الرسالة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن مواساته لمجمع الكرادلة والكرسي الرسولي والمجتمع الكاثوليكي العالمي بهذا المصاب الأليم.

وأكد جلالة الملك أن قداسة البابا فرنسيس كرس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم.

--(بترا)

م ف/هـ ح

21/04/2025 21:32:27