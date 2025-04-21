تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 نيسان (بترا)- قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء؛ وذلك حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس، ولمشاركة الأخوة المسيحيين في الأردن والعالم أحزانهم بهذا المصاب الجلل.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأخوة المسيحيين، مستذكرا جهود الفقيد الكبير وإسهاماته من أجل السلام والوئام في العالم.

--(بترا)

م ف/ف م/ف م

21/04/2025 21:18:08